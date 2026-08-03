'300억 사기 혐의' 차가원 구속심사 출석…"성실히 답하겠다"

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선수금 242억원 받고 계약 불이행 등 혐의

경찰 3차 신청 끝에 檢 청구…법원 판단은

혐의 부인…"경찰 무리한 영장 신청" 주장

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 약 300억원 규모의 사기 혐의를 받는 차가원 원헌드레드 대표가 3일 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했다.

차 대표는 이날 오전 9시28분께 서울 서초구 서울중앙지법에 도착했다. 그는 '오늘 어떤 점을 위주로 소명할 예정이냐'는 취재진 질문에 "성실히 답하고 오겠습니다"라고 답했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 300억원대 사기 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.08.03 ryuchan0925@newspim.com

다만 '선수금을 받고도 사업을 진행하지 않은 이유가 무엇이냐', '사기 혐의가 성립하지 않는다고 보는 근거가 무엇이냐'는 질문에는 답하지 않은 채 법정으로 이동했다.

서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기) 혐의를 받는 차 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결하고 선수금 242억원을 받았으나, 실제 사업을 이행하지 않는 등 혐의를 받는다. 수사기관이 파악한 차 대표의 각종 사기 혐의에 대한 총 피해 규모는 약 300억원으로 알려졌다.

경찰은 차 대표가 기존 업체와의 계약관계 등을 제대로 알리지 않은 채 사업을 제안했으며, 계약 당시부터 사업을 이행할 의사나 능력이 부족했던 것으로 의심하고 있다.

앞서 경찰은 차 대표에 대한 구속영장을 두 차례 신청했으나, 검찰은 보완수사를 요구하며 영장을 반려했다. 이에 경찰은 검찰과 협의해 차 대표에 대한 계좌 추적, 계약 관계 분석 등 추가 수사를 한 뒤 세 번째 구속영장을 신청했고, 검찰은 지난달 28일 법원에 구속영장을 청구했다.

차 대표 측은 경찰 단계에서부터 혐의를 전면 부인했다. 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹은 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 제기된 것이라는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

차 대표의 변호인인 현동엽 법무법인 화금 변호사는 앞서 "본건은 사실관계상으로나 법리적으로나 사기가 성립되지 않고 다툼의 여지가 많은 사안이므로 법원에서 충실히 구속할 사유가 없음을 소명할 계획"이라며 "법원에서 구속영장에 대한 기각결정을 받아 경찰의 무리한 구속영장 신청 및 수사에 종지부를 찍겠다"고 밝힌 바 있다.

차 대표의 구속 여부는 이르면 이날 늦은 오후 결정될 전망이다.

yek105@newspim.com