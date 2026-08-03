법무관 출신 신임검사 19명 임관…10월 초 일선 검찰청 배치

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제12회 변호사시험 합격자…군법무관·공익법무관 거쳐 검사 임용

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법무부는 3일 정부과천청사에서 법무관 전역자 19명(제12회 변호사시험 합격자)을 검사로 임용하고 임관식을 개최했다고 밝혔다. 이들은 지난 1일 자로 검사에 임용됐다.

이번에 임용된 신임검사들은 2023년 2월 법학전문대학원을 졸업하고 제12회 변호사시험에 합격한 뒤 같은 해 8월부터 약 3년간 군법무관과 공익법무관으로 복무하며 다양한 실무 경험을 쌓았다.

법무부는 3일 정부과천청사에서 법무관 전역자 19명(제12회 변호사시험 합격자)을 검사로 임용하고 임관식을 개최했다고 밝혔다. 사진은 경기 과천시 법무부 청사 모습. [사진=뉴스핌 DB]

이후 서류전형과 실무기록평가, 인성검사, 직무·조직역량평가 등 여러 단계의 선발 절차를 거쳐 검사로 임용됐다.

신임검사 19명은 법무연수원에서 약 2개월간 실무교육을 받은 뒤 오는 10월 초 제15회 변호사시험 출신 신임검사 86명과 함께 전국 일선 검찰청에 배치돼 본격적으로 검사 직무를 수행할 예정이다.

법무부는 검사 인력 충원이 시급한 점을 고려해 신임검사의 배치 시기를 예년보다 약 한 달 앞당겼다고 설명했다.

법무부는 "형사사법체계의 큰 변화 속에서도 국민의 인권을 보호하고 범죄로부터 공동체를 지키는 검찰 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

pmk1459@newspim.com