[중국증시 주간 포인트] ②Ai4 2026, FMS 2026 AI∙반도체 행사, 화웨이 신제품 발표회, 양자컴퓨팅∙리튬∙전력 관련 대회, 국내외 기업 실적발표

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 3일~8월 9일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △연준 금리방향 핵심 변수 '美 7월 고용지표' 발표 △中 7월 물가∙민간 제조업∙수출입 데이터 공개 △'스페이스X', 실적발표∙락업 해제 △비야디, 8월 초 휴머노이드 로봇 공개 △유니트리 상장 임박, 5일 수요예측·10일 청약 △딥시크∙그록, AI LLM 신모델 속속 출시 △북미 최대 AI 콘퍼런스 'Ai4 2026' △글로벌 대표 메모리 행사 'FMS 2026' △화웨이 자동차∙OS 신제품 발표회 △양자컴퓨팅 학술회 'CCF 양자컴퓨팅대회' △GEM 주최 '리튬 산업 관련 대회' △전력∙에너지저장 관련 대회 'CIES 2026' △국내외 반도체∙의약 대표 기업 실적 발표 등을 꼽았다.

◆ AI∙반도체∙리튬 등 관련 행사 개최

1. 북미 최대 AI 콘퍼런스 'Ai4 2026'

북미 최대 AI 비즈니스 콘퍼런스로 AI 산업 전반을 아우르는 행사인 'AI4 2026'이 오는 4~6일(이하 현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 호텔에서 개최된다.

이번 행사에는 엔비디아(NVIDIA), 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 메타(Meta), 삼성전자(Samsung Electronics) 등 AI 산업 전반의 글로벌 기업들도 대거 참가할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 엔비디아(NVDA), 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(NASDAQ: META), 삼성전자(005930)

2. 글로벌 대표 메모리 행사 'FMS 2026'

'FMS(플래시 메모리 서밋) 2026'이 4~6일 미국 캘리포니아 샌타클래라 컨벤션센터에서 개최된다. FMS는 글로벌 메모리∙스토리지 산업을 대표하는 행사로 올해 20주년을 맞았다.

삼성전자 이진엽 상무는 8월 4일 기조연설을 통해 차세대 HBM4E와 V-NAND 기술 로드맵을 공개할 예정이다.

SK하이닉스(SK hynix), 키옥시아(Kioxia), 마이크론(Micron), 웨스턴디지털(Western Digital) 등 글로벌 메모리 업체들도 대거 참석할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : SK하이닉스(000660), 마이크론(MU), 웨스턴디지털(WDC)

[사진 = 훙멍즈싱 공식 홈페이지] 중국 화웨이(華為) 산하의 훙멍즈싱(鴻蒙智行∙HIMA)이 네 번째로 출시한 자동차 브랜드 준제(尊界∙MAEXTRO)의 'S800 그랜드 디자인' 모델

3. 화웨이 자동차∙OS 신제품 발표회

이 밖에도 화웨이(Huawei)는 8월 5일 전 제품군 신제품 발표회를 열고 중국 국영 완성차 제조업체 안휘강회자동차(江淮汽車·JAC 600418.SH)와 공동 개발한 럭셔리 브랜드 준제(尊界·MAEXTRO) 플래그십 MPV와 화웨이가 독자 개발한 운영체제(OS) 하모니(HARMONY∙鴻蒙∙훙멍) 신제품을 공개할 예정이다.

4. 양자컴퓨팅 학술회 'CCF 양자컴퓨팅대회'

CCF 양자컴퓨팅대회는 8월 3~5일 개최되며, 양자컴퓨팅과 AI 융합 기술의 최신 연구 동향을 집중적으로 다룬다. 중국컴퓨터학회(CCF)가 주최하는 양자컴퓨팅 분야 전문 학술회의로 이론 연구와 기술 혁신, 산학연 협력 및 교류를 촉진하는 것을 목표로 한다.

5. GEM 주최 '리튬 산업 관련 대회' 개최

전자폐기물 등 폐자원 재활용 사업에 종사하는 거린메이(格林美 GEM 002340.SZ)가 주최하는 리튬산업대회와 리튬배터리 신에너지 발전대회가 8월 3일부터 5일까지 열린다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 거린메이(002340.SZ)

6. 전력∙에너지저장 관련 대회 'CIES 2026'

'CIES(China International Energy Storage Conference and Exhibition) 2026 제16회 중국국제에너지저장대회'가 8월 9일부터 11일까지 저장(浙江)성 항저우(杭州)시 인터컨티넨탈 호텔에서 개최된다.

행사 주제는 '전원·전력망·부하·에너지저장 그리고 연산과 전력의 협조(源網荷儲, 算電協同)'이며, 중국화학 및 물리전원산업협회(中國化學與物理電源行業協會)가 주최한다.

◆ 국내외 반도체∙의약 대표 기업 실적 발표

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway, NYSE-BRK.A, NYSE-BRK.B)는 8월 3일 실적을 발표할 것으로 예상된다. 다만, 실적 발표 일정과 관련한 회사측의 공식 발표는 아직 없다. 시장은 워런 버핏이 최근 미국 증시 변동성 확대 이후 어떤 투자 전략을 취했는지 주목하고 있다.

AMD(AMD)는 8월 6일 장 마감 후 실적을 발표한다. 메모리 업황 회복을 반영한 실적을 내놓을 대표 종목으로 평가 받고 있으며, 시장은 주당순이익(EPS) 65.92위안을 예상하고 있다.

웨스턴디지털(Western Digital, WDC)은 8월 6일 장 마감 후 실적 발표 콘퍼런스콜을 진행한다. 메모리 업계의 수급 상황을 점검할 수 있는 중요한 이벤트로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.03.31 pxx17@newspim.com

A주와 홍콩증시도 상장사들의 중간 실적 발표도 본격화된다.

대표적으로 중국 최대 의약품 위탁생산(CXO) 업체 우시앱텍(藥明康德∙약명강덕신약개발∙WuxiApptec 603259.SH/2359.HK), 중국 혁신신약 제조사 비원메디신(百濟神州∙BeOne Medicines 688235.SH/6160.HK, 과거 베이진<BeiGene>으로 불림), 중국 AI 칩 개발사 캠브리콘(寒武紀∙한무기∙Cambricon 688256.SH)가 주목된다.

특히 우시앱텍은 홍콩증시에서 8월 3일, A주에서 8월 4일 실적을 발표하며, 비원메디신은 홍콩증시에서 8월 5일 실적을 공개한다. 두 기업은 중국 의약바이오 업종을 대표하는 대형 기업으로 시장의 관심이 집중되고 있다.

AI 반도체 대표 기업인 캠브리콘은 8월 8일 A주 중간실적을 발표하며, 중국산 AI 반도체 대체 전략의 성과를 확인하는 계기가 될 전망이다.

8월 8일 실적을 발표하는 중국희토(中國稀土·China Rare Earth Group 000831.SZ/0769.HK)와 반도체 실리콘 웨이퍼 연구개발 업체 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH)도 주목할 종목으로 꼽힌다.

이와 함께 HSBC홀딩스(HSBC Holdings 0005.HK), 창과실업(創科實業·TTI 0669.HK), CLP홀딩스(中電控股·CLP Holdings 0002.HK) 등 홍콩 항셍지수 주요 구성 종목들도 잇달아 실적을 발표할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 버크셔 해서웨이(BRK.A, BRK.B), AMD(AMD), 캠브리콘(688256.SH), 우시앱텍(603259.SH/2359.HK), 중국희토(000831.SZ/0769.HK)

pxx17@newspim.com