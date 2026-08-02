롯데마트, 베트남 박장시에 17호점 개점

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북부 산업도시 진출…3년 만에 신규 출점 재개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 롯데마트가 베트남 북부 지역 진출을 본격화했다. 지난 7월 30일 박장시에 현지 17호점 '박장점'을 개점했다.

그동안 호치민 등 남부 지역 중심으로 점포를 구축해온 롯데마트는 북부에서 하노이 내 2개 점포만 운영해왔다. 이번 출점으로 진출 범위를 주변 주요 도시까지 확대한다.

롯데마트가 베트남 북부 지역 진출을 본격화했다. 지난 7월 30일 박장시에 현지 17호점 '박장점'을 개점했다. [사진= 롯데마트]

박장은 최근 수년간 베트남 내 최고 수준의 경제성장을 기록한 산업도시다. 공업단지 개발과 글로벌 제조기업 진출로 IT·전자 제조업 중심의 산업 기반이 확대되면서 젊은 근로자와 가족 단위 인구 유입이 활발하다. 지역 소득 수준 향상에 따라 쇼핑과 외식 등 생활 인프라 수요도 증가하고 있다.

박장점은 영업면적 약 1940㎡ 규모의 중소형 매장으로 취급 상품의 약 89%를 식품으로 구성한 그로서리 전문 모델을 적용했다.

퇴근 후 장보기와 주말 가족 단위 쇼핑 수요를 고려해 동선을 간결하게 설계했으며 주요 동선에는 웰니스와 키즈 등 상권 수요를 반영한 테마형 특화 매대를 배치했다.

신선식품은 롯데마트 자체 신선 브랜드 'FRESH 365'를 중심으로 구성했다. 축산·수산 카테고리는 전 품목을 팩 포장 형태로 선보여 위생과 품질을 강조했다.

한국산 샤인머스캣과 미국산 체리 등 수입 상품, 유기농·친환경 인증 농산물 30여 종, 한국식 양념육과 호주산 와규 등 현지에서 접하기 어려운 이색 수입육도 운영한다.

델리·베이커리는 상권에 맞춰 차별화했다. 즉석조리 특화 매장 '요리하다 키친'은 산업단지 근로자를 위한 도시락 구성을 강화하고 인근 광장을 찾는 가족 고객을 겨냥해 로컬 닭 요리 등 길거리 음식도 판매한다. 자체 베이커리 브랜드 '풍미소'는 14m 규모의 매대에서 100여 종의 상품을 운영하며, 한국적 풍미를 접목한 K-베이커리도 선보인다.

가공 매장은 소비 목적에 맞춘 특화 코너를 배치했다. '제로·헬스존'에서는 제로슈거와 저당 상품 300여 종을 판매하고 9m 길이의 '키즈 스트리트'는 스낵과 초콜릿, 캔디, 장난감 등 어린이 대상 상품 470여 종을 집중 구성했다. 베트남에서 수요가 높은 딤섬·만두와 냉장 커피·차도 전문 매대로 구성했다.

K푸드 라인업은 1300여 종에 달한다. 한국 라면 전용 매대와 김치 특화 매대를 별도 운영하고 롯데마트 PB와 롯데웰푸드 스낵 등을 모은 '롯데존'도 마련했다.

생활용품은 일부 카테고리를 PB로만 채우는 'ALL PB' 전략을 도입했다. 수건과 일회용품, 청소용품 등 주요 생필품을 롯데마트 PB로만 구성해 선택지를 압축하고 공간 운영 효율을 극대화했다.

H&B 매장은 가성비와 K뷰티를 양축으로 한다. 계산대 인근에는 9만9000동부터 19만9000동까지 세 가지 가격대로 구성된 균일가 존을 마련해 뷰티 상품 60여 종을 선보이고 손앤박과 마데카21 등 유명 K뷰티 브랜드도 운영한다.

2층에는 식음료와 문화·키즈 콘텐츠를 아우르는 총 16개 테넌트가 입점했다. 떡볶이 전문점 '스파이스 박스', 카페 브랜드 '하이랜드 커피', 현지 대표 서점과 키즈 카페 등을 배치했다.

롯데마트는 지난 7월 떠이닌점과 박장점을 연이어 개점하며 3년 만에 베트남 신규 출점을 재개했다. 기존 대도시와 관광도시 중심의 점포망에서 벗어나 성장 잠재력이 높은 산업도시로 진출 범위를 넓히고 있다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사는 "박장점은 롯데마트가 축적해 온 그로서리 역량을 기반으로 베트남 신흥 산업도시의 유통 수요에 대응하는 전략적 거점"이라며 "지역 고객의 생활 방식과 소비 수요를 세밀하게 반영한 맞춤형 점포 운영을 통해 박장시를 대표하는 쇼핑 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com