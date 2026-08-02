롯데웰푸드, 유네스코 세계유산위서 한국 스낵 선보여

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부산 벡스코서 162개국 대표단 대상 제품 샘플링

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 롯데웰푸드가 지난달 19~29일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회에 공식 협력기관으로 참여했다.

롯데월푸드는 행사 기간 162개국 참가 대표단이 이용하는 라운지에서 빼빼로와 제크 등의 제품을 선보였다. 3000여 명을 대상으로 제품 샘플링을 진행했으며 빼빼로 아몬드와 초코 제품이 가장 빠르게 소진됐다. 한국의 궁과 지역명이 새겨진 'K-패키지 시리즈' 디자인에 대한 관심도 이어졌다.

롯데웰푸드가 지난달 19~29일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회에 공식 협력기관으로 참여했다. [사진= 롯데웰푸드]

한국의 갯벌이 유네스코 세계유산으로 확대 등재된 지난 25일에는 각국 대표단에 광화문과 일월오봉도 등 한국의 문화유산을 담은 '빼빼로 랜드마크 에디션' 기프트 세트를 전달했다.

제크와 미니약과 등 다양한 제품도 호응을 얻었으며 참가자들은 회의 중간이나 일정 후 제품을 여러 갑씩 챙겨갔다.

대한민국관에서는 23~24일 이틀간 빼빼로 브랜드 체험 이벤트를 개최했다. 관람객들은 한국의 유네스코 세계유산 일러스트를 활용한 타투 체험과 SNS 인증 이벤트에 참여하며 제품을 수령했다. 이벤트 기간 대한민국관 방문객은 약 3만 명이었다.

롯데웰푸드 관계자는 "세계 최고 권위의 국제회의 현장에서 대한민국을 대표해 K-스낵과 한국의 아름다움을 전할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 세계 시장과의 접점을 넓혀 롯데웰푸드의 글로벌 브랜드 지배력을 공고히 하고 국가유산의 가치를 알리는 데 기여할 것"이라고 말했다

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