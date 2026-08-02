주진우 "지난 대선 투표자 수도 조작 정황…선관위 서버 재검증해야"

"제21대 대선 109곳 투표자 수 이상 입력"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 2일 지난 제21대 대통령선거 당시 일부 투표소에서 투표자 수가 비정상적으로 입력됐다며 중앙선거관리위원회 서버에 대한 재검증과 특별검사 수사를 촉구했다.

주 의원은 이날 기자회견을 열고 "지난 제21대 대선에서 선관위는 투표율을 고의로 조작했다"며 "그 사례와 증거를 공개하겠다"고 밝혔다.

그는 서울 서대문구 홍은동 투표소 3곳에서 매시간 투표자 수가 100명 단위로 입력됐다고 주장했다. 주 의원은 "오전 7시 100명, 8시 100명, 9시 100명, 10시 200명, 11시 100명, 12시 200명, 13시 200명 등 투표자 수가 11시간 연속으로 100명 단위로 증가했다"며 "서버에 100명 단위로 허위 입력한 것이 분명하다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

이어 "창원 의창군은 오전 7시부터 정오까지 5시간 연속으로 투표자 수가 정확히 100명씩만 증가했다"며 "이런 방식으로 100명 단위로 끊어서 투표자 수를 부정 입력한 투표구가 전국에 5곳이었다"고 했다.

주 의원은 또 "갑자기 일정 시간 동안 투표자 수가 단 한 명도 증가하지 않은 투표구도 90곳에 이른다"고 주장했다. 그는 경기 오산시 남촌1투표구를 사례로 들며 "1시간 동안 259명이 증가했다가 그 뒤 3시간 동안은 단 한 명도 늘지 않았다"고 설명했다.

아울러 "2시간 이상 연속으로 1명 또는 2명만 증가한 투표구도 14곳"이라며 "서울 강남구 세곡동 1투표구에서는 1시간 동안 292명이 증가한 직후 2시간 동안 단 2명만 투표했다"고 말했다.

그는 "결국 지난 대선에서 총 109곳에서 투표자 수를 고의 조작한 것이 드러난 것"이라며 "이것은 빙산의 일각에 불과하다"고 했다.

주 의원은 선관위와 더불어민주당을 향해서도 공세를 폈다. 그는 "민주당과 선관위는 그동안 부실 선거라고 우기면서 범죄를 은폐하기에 급급했다"며 "문제를 제기하는 국민을 음모론자로 취급해 입을 틀어막았다"고 비판했다.

이어 "이렇게 선거 부정의 증거가 명백히 드러난 이상 이제부터는 부실 선거라며 축소하려는 사람들이 음모론자"라며 "민주당이 문제를 애써 덮으려 한다면 선관위의 한패이자 공범이 될 것"이라고 주장했다.

주 의원은 선관위에 대해 "진상조사 운운하며 증거를 건드리는 행위를 즉각 멈추라"며 "수사의 대상자가 증거를 인멸해서는 안 된다"고 말했다. 특히 "선관위 위주의 올림픽공원 재검표는 증거 인멸 행위"라며 "할 때마다 달라지는 선관위의 재검표 결과에 국민들은 승복할 수 없다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회 2차 전체회의에서 주진우 위원장이 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

그는 "특검의 강제수사만이 진상을 규명할 수 있는 유일한 방법"이라며 합동수사본부에도 신속한 강제수사를 요구했다. 주 의원은 "선관위 말단 직원 달랑 2명 입건하고 부분적으로 압수수색하는 것만으로는 증거를 조기에 확보할 수 없다"며 "신속하고 엄정한 수사로 최대한 증거를 찾아 특검에 인계해야 한다"고 강조했다.

법원을 향해서는 "제 식구 감싸기식 영장 기각을 멈춰야 한다"고 했다. 그는 "법원은 선관위 직원들의 메신저 내용에 대한 압수영장을 기각했다"며 "고의 여부와 지시자를 규명하려면 압수영장 기각으로 수사를 방해해서는 안 된다"고 말했다.

주 의원은 국정조사특별위원회 차원의 조사 확대도 예고했다. 그는 "국정조사 기간이 연장됐다"며 "국조특위 위원으로서 이번 지방선거에 한정하지 않고 지난 대선과 총선에서의 선관위 부정부패도 파헤치겠다"고 했다.

이어 "투표자 수는 유권자의 의사 결정에 큰 영향을 미치는 중대한 정보"라며 "선관위가 이것을 대놓고 조작해 왔다면 선거관리위원회가 아니라 선거조작위원회"라고 비판했다.

주 의원은 질의응답에서도 "올림픽공원 재검표보다 지난 대선과 부진한 총선에 이르기까지 전산 서버에 고의로 데이터를 허위 입력해 왔던 부분부터 검증하는 것이 순서"라고 말했다.

그는 "선관위가 관행적으로 급하니까 대충 허위로 입력해 왔다는 데 수긍할 수 있는 국민은 단 한 분도 없을 것"이라며 "투표율은 유권자의 의사 결정에 중대한 영향을 미치는 요소인 만큼 아예 숫자를 지어내 입력했다면 그것을 부정선거라고 부르지 뭐라고 부르겠느냐"고 했다.

그러면서 "투표자 수뿐 아니라 모든 데이터에 대한 정밀 검증이 이뤄져야 한다"며 "선관위 위주로 검증할 것이 아니라 특검이 강제수사의 영역에서 들여다봐야 한다"고 덧붙였다.

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