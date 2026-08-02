전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.02 (일) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 라이브
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

주진우 "지난 대선 투표자 수도 조작 정황…선관위 서버 재검증해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 주진우 국민의힘 의원이 2일 기자회견을 열어 지난 대선에서 선관위가 투표율을 고의 조작했다며 서버 재검증과 특검 수사를 촉구했다.
  • 주 의원은 전국 109곳 투표구에서 100명 단위 입력, 특정 시간대 투표자 수 미증가 등 비정상 패턴을 사례로 들며 선관위와 민주당이 선거 부정을 은폐했다고 비판했다.
  • 그는 국정조사 확대와 모든 선거 데이터 정밀 검증을 예고하며 선관위의 재검표를 증거 인멸로 규정하고 특검과 합동수사본부의 강제수사를 거듭 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"제21대 대선 109곳 투표자 수 이상 입력"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 2일 지난 제21대 대통령선거 당시 일부 투표소에서 투표자 수가 비정상적으로 입력됐다며 중앙선거관리위원회 서버에 대한 재검증과 특별검사 수사를 촉구했다.

주 의원은 이날 기자회견을 열고 "지난 제21대 대선에서 선관위는 투표율을 고의로 조작했다"며 "그 사례와 증거를 공개하겠다"고 밝혔다.

그는 서울 서대문구 홍은동 투표소 3곳에서 매시간 투표자 수가 100명 단위로 입력됐다고 주장했다. 주 의원은 "오전 7시 100명, 8시 100명, 9시 100명, 10시 200명, 11시 100명, 12시 200명, 13시 200명 등 투표자 수가 11시간 연속으로 100명 단위로 증가했다"며 "서버에 100명 단위로 허위 입력한 것이 분명하다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

이어 "창원 의창군은 오전 7시부터 정오까지 5시간 연속으로 투표자 수가 정확히 100명씩만 증가했다"며 "이런 방식으로 100명 단위로 끊어서 투표자 수를 부정 입력한 투표구가 전국에 5곳이었다"고 했다.

주 의원은 또 "갑자기 일정 시간 동안 투표자 수가 단 한 명도 증가하지 않은 투표구도 90곳에 이른다"고 주장했다. 그는 경기 오산시 남촌1투표구를 사례로 들며 "1시간 동안 259명이 증가했다가 그 뒤 3시간 동안은 단 한 명도 늘지 않았다"고 설명했다.

아울러 "2시간 이상 연속으로 1명 또는 2명만 증가한 투표구도 14곳"이라며 "서울 강남구 세곡동 1투표구에서는 1시간 동안 292명이 증가한 직후 2시간 동안 단 2명만 투표했다"고 말했다.

그는 "결국 지난 대선에서 총 109곳에서 투표자 수를 고의 조작한 것이 드러난 것"이라며 "이것은 빙산의 일각에 불과하다"고 했다.

주 의원은 선관위와 더불어민주당을 향해서도 공세를 폈다. 그는 "민주당과 선관위는 그동안 부실 선거라고 우기면서 범죄를 은폐하기에 급급했다"며 "문제를 제기하는 국민을 음모론자로 취급해 입을 틀어막았다"고 비판했다.

이어 "이렇게 선거 부정의 증거가 명백히 드러난 이상 이제부터는 부실 선거라며 축소하려는 사람들이 음모론자"라며 "민주당이 문제를 애써 덮으려 한다면 선관위의 한패이자 공범이 될 것"이라고 주장했다.

주 의원은 선관위에 대해 "진상조사 운운하며 증거를 건드리는 행위를 즉각 멈추라"며 "수사의 대상자가 증거를 인멸해서는 안 된다"고 말했다. 특히 "선관위 위주의 올림픽공원 재검표는 증거 인멸 행위"라며 "할 때마다 달라지는 선관위의 재검표 결과에 국민들은 승복할 수 없다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회 2차 전체회의에서 주진우 위원장이 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

그는 "특검의 강제수사만이 진상을 규명할 수 있는 유일한 방법"이라며 합동수사본부에도 신속한 강제수사를 요구했다. 주 의원은 "선관위 말단 직원 달랑 2명 입건하고 부분적으로 압수수색하는 것만으로는 증거를 조기에 확보할 수 없다"며 "신속하고 엄정한 수사로 최대한 증거를 찾아 특검에 인계해야 한다"고 강조했다.

법원을 향해서는 "제 식구 감싸기식 영장 기각을 멈춰야 한다"고 했다. 그는 "법원은 선관위 직원들의 메신저 내용에 대한 압수영장을 기각했다"며 "고의 여부와 지시자를 규명하려면 압수영장 기각으로 수사를 방해해서는 안 된다"고 말했다.

주 의원은 국정조사특별위원회 차원의 조사 확대도 예고했다. 그는 "국정조사 기간이 연장됐다"며 "국조특위 위원으로서 이번 지방선거에 한정하지 않고 지난 대선과 총선에서의 선관위 부정부패도 파헤치겠다"고 했다.

이어 "투표자 수는 유권자의 의사 결정에 큰 영향을 미치는 중대한 정보"라며 "선관위가 이것을 대놓고 조작해 왔다면 선거관리위원회가 아니라 선거조작위원회"라고 비판했다.

주 의원은 질의응답에서도 "올림픽공원 재검표보다 지난 대선과 부진한 총선에 이르기까지 전산 서버에 고의로 데이터를 허위 입력해 왔던 부분부터 검증하는 것이 순서"라고 말했다.

그는 "선관위가 관행적으로 급하니까 대충 허위로 입력해 왔다는 데 수긍할 수 있는 국민은 단 한 분도 없을 것"이라며 "투표율은 유권자의 의사 결정에 중대한 영향을 미치는 요소인 만큼 아예 숫자를 지어내 입력했다면 그것을 부정선거라고 부르지 뭐라고 부르겠느냐"고 했다.

그러면서 "투표자 수뿐 아니라 모든 데이터에 대한 정밀 검증이 이뤄져야 한다"며 "선관위 위주로 검증할 것이 아니라 특검이 강제수사의 영역에서 들여다봐야 한다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
사진
민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동