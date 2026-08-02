"농촌에서 자립의 길 찾는다"…남북하나재단, 탈북민 귀농 교육

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충남농업기술원과 협력 31명 시행

노하우·농촌 체험 등 자립 기회 제공

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 탈북민의 안정적인 남한 사회 정착과 경제적 자립을 돕기 위해 농촌 현장을 직접 찾는 맞춤형 교육 프로그램이 진행됐다.

남북하나재단은 지난달 29일부터 31일까지 탈북민 31명을 대상으로 '귀농·귀촌 현장 교육'을 실시했다고 2일 밝혔다.

남북하나재단이 주최한 영농 기초교육 참가 탈북민들이 정수화 재단 일자리지원부장의 설명을 듣고 있다. [사진=남북하나재단] 2026.08.02

충청남도 농업기술원과 협력해 마련된 이번 교육은 충남 지역의 귀농·귀촌 여건과 주요 지원 정책을 소개하고, 먼저 자리를 잡은 선배 귀농인들의 생생한 경험담을 공유해 탈북민들의 영농 정착에 대한 두려움을 해소하기 위해 추진됐다.

이번 교육은 충남농업기술원을 비롯해 보령시, 홍성군 등 충남도 내 실제 농업 현장을 순회하며 이뤄졌다.

주요 프로그램으로는 ▲충남 귀농·귀촌 지원정책 안내 ▲선배 귀농인의 양송이·포도 재배 및 정착 사례 교육 ▲전통장 만들기 체험 ▲농촌 체험 마을 견학 ▲농업기술원 주요 시설 견학 등이 다채롭게 진행됐다.

특히 참가자들은 양송이버섯과 포도를 재배하는 귀농 선배 농가를 방문해 초기 준비 과정부터 영농 현장에서 겪은 현실적인 어려움과 극복 노하우를 청취했다.

이 가운데 실제 탈북민 출신 귀농 선배의 성공 사례 공유 시간은 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.

참가자들은 평소 궁금했던 점들을 질의하며 영농 정착에 대한 실질적인 이해를 높였다.

아울러 보령 장현마을 견학과 전통장 만들기 등 현장 체험 프로그램을 통해 농촌의 다양한 생활상을 몸소 경험하고 정착 의지를 다졌다.

정수화 남북하나재단 일자리지원부장은 "북향민(이재명 정부의 탈북민 지칭 용어)들이 한국 농업에 대한 이해와 자신감을 키우고, 지역사회에 안정적으로 정착해 새로운 희망을 만들어 가기를 기대한다"며 "재단은 앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 북향민의 영농 정착과 자립을 위한 교육·지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

yjlee@newspim.com