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KTX·SRT 한 앱서 예매…'코레일+' 8월 3일 출시

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  • 국토교통부와 코레일·에스알은 8월3일 통합 앱 코레일+를 출시해 KTX·SRT 승차권을 한 번에 예매하게 했다
  • 9월1일부터 통합열차 운행으로 주당 좌석 11만6000석을 늘리고 운임을 KTX 대비 평균 10% 인하했다
  • 통합 혜택을 받으려면 코레일·에스알 가입자는 통합회원으로 전환해야 하며 외국인·교통약자 대상 다국어·할인 서비스도 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예매는 하나로, 운임은 낮게
고속철도 통합 서비스 시동
9월 통합열차 운임 인하
주당 좌석 11만6000석 확대
SRT 노선도 마일리지 5% 적립

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부와 한국철도공사, 에스알이 통합 애플리케이션(앱)을 선보이고 KTX·SRT 통합 서비스에 나선다.

KTX와 SRT 열차가 연결돼 있는 모습. [사진=코레일]

◆ KTX·SRT 통합 앱 베일 벗었다

2일 국토교통부는 한국철도공사와 에스알이 8월3일 오전 9시 통합 앱 '코레일+'를 출시한다고 밝혔다.

코레일+라는 명칭은 대국민 선호도 조사와 간결성·직관성·상징성 등을 고려한 전문가 자문을 거쳐 선정했다. 기존 코레일톡 이용자는 앱을 업데이트하면 되고 신규 이용자는 모바일 앱 스토어에서 설치할 수 있다. 자동 업데이트를 설정한 이용자는 별도 절차 없이 앱이 갱신된다.

통합 앱은 맞춤형 정보 제공과 이용 편의성 강화에 초점을 맞췄다. 이용 일정에 따라 역 주변 주차장과 짐 배송, 숙박 등 연계서비스가 메인 화면에 제공된다.

열차 검색 과정도 간소화했다. 기존에는 날짜와 시간을 입력한 뒤 다시 검색해야 했지만 코레일+에서는 검색 화면에서 조건을 바로 변경할 수 있다. 정렬과 필터 기능을 추가해 원하는 열차를 보다 정확하게 찾을 수 있도록 했다.

결제 단계에서는 할인쿠폰과 마일리지, 결제수단을 한 화면에서 처리할 수 있다. 여행상품과 관광열차, 철도 패스 등의 검색·이용 기능도 개선한다. 국토부는 코레일+를 단순 승차권 예매 앱에서 여행 전반을 지원하는 통합 이동서비스 플랫폼으로 확대할 계획이다.

외국인 이용자를 위한 서비스도 강화한다. 현재 코레일톡에서 제공하는 7개 언어 지원에 더해 인공지능 기반 다국어 챗봇을 도입하고 글로벌 플랫폼과의 연계를 확대한다. 인공지능 통·번역기를 설치하는 역사도 늘리고 외국인 승차권 예매 기간을 기존 1개월 전에서 2개월 전으로 연장할 예정이다.

◆ 9월 통합열차 승차권 8월 5일부터 예매

열차 이용일에 따라 당분간 승차권 예매 방식은 다르게 운영된다. 8월 31일까지 운행하는 KTX는 코레일+ 또는 기존 코레일톡에서 예매할 수 있으며 SRT는 기존 SRT 앱에서 예매해야 한다.

9월 1일부터 운행하는 KTX·SRT 통합열차 승차권은 8월 5일 오전 10시부터 코레일+와 코레일 누리집에서 예매가 가능하다. 열차 시간표와 운임 등 예매 정보는 8월 3일 오전 10시부터 코레일과 에스알 누리집, 철도역에서 확인할 수 있다. 통합 앱에서는 8월 5일 오전 10시부터 확인된다.

기존 앱 이용자의 혼선을 줄이기 위해 9월1일 이후에도 코레일톡과 SRT 앱의 예매 기능을 당분간 유지한다. 다만 SRT 앱에서는 비회원 방식으로만 예매할 수 있어 마일리지와 할인 등 통합 혜택이 제한될 수 있다.

코레일+를 이용하고 통합 혜택을 받으려면 통합회원 전환이 필요하다. 코레일과 에스알에 모두 가입했거나 에스알에만 가입한 회원은 별도의 회원 전환 절차를 거쳐야 한다. 코레일에만 가입한 회원은 자동으로 전환돼 별도 절차가 필요하지 않다.

◆ 주당 좌석 11만6000석 확대…운임 평균 10% 인하

오는 9월 1일부터 시작되는 통합열차 운행을 통해 전국적으로 주중 하루 1만5000석, 주말 하루 1만7000석의 좌석이 추가 공급된다. 주당 공급 확대 규모는 11만6000석이며 주말 기준 열차 운행도 26회 늘어난다.

국토부와 코레일, 에스알은 지난 2월부터 서울역에 SRT, 수서역에 KTX를 투입하는 시범 교차운행을 시행했다. 지난 5월에는 KTX-산천과 SRT를 연결하는 시범 중련운행을 통해 안전성을 검증하고 주당 2206석을 추가 공급했다.

이번에 증편되는 열차는 초과 수요가 집중된 수서축을 중심으로 편성된다. 수서축 좌석은 기존보다 약 30% 늘어난다. 국토부는 수도권 남부와 지방 간 이동 편의가 개선되고 지방 주민의 서울 대형병원 접근성과 수서발 열차 예매난도 완화될 것으로 기대했다.

정부는 2027년부터 신규 고속차량 EMU-320 31편성을 순차적으로 도입할 계획이다. 평택~오송 2복선화 사업이 개통될 예정인 2028년 말에 맞춰 열차 운행과 좌석 공급도 추가 확대한다.

고속철도 운임은 기존 SRT 수준으로 조정한다. 이에 따라 기존 KTX 운임보다 평균 10% 낮아진다. 현재 KTX에 적용되는 결제금액의 5% 마일리지 적립도 기존 SRT 노선까지 확대된다.

임산부와 청소년 할인 등 양 기관이 각각 운영하던 할인제도는 이용객에게 유리한 방향으로 통합한다. 기존에는 기관이 달라 적용되지 않았던 SRT 구간 고속열차와 일반열차 간 환승할인도 도입해 일반열차 운임을 30% 할인한다.

열차 승차율에 따라 운임을 10~30% 할인하는 온라인 특가 제도도 기존 SRT 구간에 새로 적용한다.

◆ 주요 역사서 앱 설치·회원 전환 지원

국토부와 코레일, 에스알은 8월 3일 오전 수서역에서 통합 앱 출시 행사를 열고 고속철도 통합에 따른 이용자 편익과 주요 기능, 통합회원 전환 절차를 안내할 예정이다.

서울역과 수서역, 대전역, 순천역, 광주송정역, 익산역, 부산역, 동대구역, 강릉역 등 9개 역에서는 홍보 부스를 운영한다. 서울역과 수서역, 익산역, 부산역, 강릉역에서는 플래시몹도 진행한다.

9개 주요 역사에는 한 달 동안 통합 앱 전환 도우미를 배치해 앱 설치와 회원 전환을 지원한다. 현장에서 회원 전환을 완료한 고객에게는 기념품을 제공한다.

김윤덕 국토부 장관은 "이번 통합 앱 출시는 고속철도 통합의 편익을 국민이 가장 먼저 체감하는 출발점"이라며 "하나의 앱에서 KTX와 SRT 승차권을 편리하게 예매하고 낮아진 운임과 확대된 좌석을 이용할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

김태승 코레일 사장은 "새로운 코레일+ 앱은 예매 절차를 간소화하고 시인성을 높여 교통약자 등 국민 누구나 고속철도 통합의 혜택을 체감할 수 있도록 했다"며 "추석 등 9월 통합열차 승차권 예매에 차질이 없도록 안정적인 철도 서비스에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

정왕국 에스알 대표이사는 "기존 SRT 이용 고객의 이용이력과 혜택이 원활히 이어지고 통합 앱과 기존 SRT 앱을 이용하는 과정에서 혼선이 없도록 충분한 안내와 현장 지원을 제공하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. KTX와 SRT 승차권을 한 번에 예매할 수 있는 통합 앱은 언제 출시되나요?

A. 통합 앱 '코레일+'는 8월3일 오전 9시 출시됩니다. 기존 코레일톡 이용자는 앱을 업데이트하면 되고 신규 이용자는 모바일 앱 스토어에서 설치할 수 있습니다.

Q. 9월 이후 운행하는 KTX와 SRT 승차권은 언제부터 예매할 수 있나요?

A. 9월1일부터 운행하는 KTX·SRT 통합열차 승차권은 8월5일 오전 10시부터 코레일+와 코레일 누리집에서 예매할 수 있습니다. 8월31일까지 운행하는 SRT 승차권은 기존 SRT 앱에서 예매해야 합니다.

Q. 기존 코레일톡과 SRT 회원은 별도로 통합회원으로 전환해야 하나요?

A. 코레일에만 가입한 회원은 자동으로 통합회원으로 전환됩니다. 코레일과 에스알에 모두 가입했거나 에스알에만 가입한 회원은 별도의 회원 전환 절차를 거쳐야 마일리지와 할인 등 통합 혜택을 받을 수 있습니다.

Q. 고속철도 통합 이후 좌석과 운임은 어떻게 달라지나요?

A. 9월1일부터 주중 하루 1만5000석, 주말 하루 1만7000석이 추가돼 주당 좌석 공급이 11만6000석 늘어납니다. 고속철도 운임은 기존 SRT 수준으로 조정돼 기존 KTX보다 평균 10% 낮아집니다.

Q. 코레일+에서는 어떤 서비스와 할인 혜택을 이용할 수 있나요?

A. 코레일+에서는 KTX와 SRT 승차권 예매뿐 아니라 주차장, 짐 배송, 숙박 등 연계서비스를 이용할 수 있습니다. 기존 SRT 노선에도 결제금액의 5%를 마일리지로 적립하고 환승할인과 온라인 특가, 임산부·청소년 할인 등을 확대 적용합니다.

chulsoofriend@newspim.com

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SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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