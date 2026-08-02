KTX·SRT 한 앱서 예매…'코레일+' 8월 3일 출시

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예매는 하나로, 운임은 낮게

고속철도 통합 서비스 시동

9월 통합열차 운임 인하

주당 좌석 11만6000석 확대

SRT 노선도 마일리지 5% 적립

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부와 한국철도공사, 에스알이 통합 애플리케이션(앱)을 선보이고 KTX·SRT 통합 서비스에 나선다.

KTX와 SRT 열차가 연결돼 있는 모습. [사진=코레일]

◆ KTX·SRT 통합 앱 베일 벗었다

2일 국토교통부는 한국철도공사와 에스알이 8월3일 오전 9시 통합 앱 '코레일+'를 출시한다고 밝혔다.

코레일+라는 명칭은 대국민 선호도 조사와 간결성·직관성·상징성 등을 고려한 전문가 자문을 거쳐 선정했다. 기존 코레일톡 이용자는 앱을 업데이트하면 되고 신규 이용자는 모바일 앱 스토어에서 설치할 수 있다. 자동 업데이트를 설정한 이용자는 별도 절차 없이 앱이 갱신된다.

통합 앱은 맞춤형 정보 제공과 이용 편의성 강화에 초점을 맞췄다. 이용 일정에 따라 역 주변 주차장과 짐 배송, 숙박 등 연계서비스가 메인 화면에 제공된다.

열차 검색 과정도 간소화했다. 기존에는 날짜와 시간을 입력한 뒤 다시 검색해야 했지만 코레일+에서는 검색 화면에서 조건을 바로 변경할 수 있다. 정렬과 필터 기능을 추가해 원하는 열차를 보다 정확하게 찾을 수 있도록 했다.

결제 단계에서는 할인쿠폰과 마일리지, 결제수단을 한 화면에서 처리할 수 있다. 여행상품과 관광열차, 철도 패스 등의 검색·이용 기능도 개선한다. 국토부는 코레일+를 단순 승차권 예매 앱에서 여행 전반을 지원하는 통합 이동서비스 플랫폼으로 확대할 계획이다.

외국인 이용자를 위한 서비스도 강화한다. 현재 코레일톡에서 제공하는 7개 언어 지원에 더해 인공지능 기반 다국어 챗봇을 도입하고 글로벌 플랫폼과의 연계를 확대한다. 인공지능 통·번역기를 설치하는 역사도 늘리고 외국인 승차권 예매 기간을 기존 1개월 전에서 2개월 전으로 연장할 예정이다.

◆ 9월 통합열차 승차권 8월 5일부터 예매

열차 이용일에 따라 당분간 승차권 예매 방식은 다르게 운영된다. 8월 31일까지 운행하는 KTX는 코레일+ 또는 기존 코레일톡에서 예매할 수 있으며 SRT는 기존 SRT 앱에서 예매해야 한다.

9월 1일부터 운행하는 KTX·SRT 통합열차 승차권은 8월 5일 오전 10시부터 코레일+와 코레일 누리집에서 예매가 가능하다. 열차 시간표와 운임 등 예매 정보는 8월 3일 오전 10시부터 코레일과 에스알 누리집, 철도역에서 확인할 수 있다. 통합 앱에서는 8월 5일 오전 10시부터 확인된다.

기존 앱 이용자의 혼선을 줄이기 위해 9월1일 이후에도 코레일톡과 SRT 앱의 예매 기능을 당분간 유지한다. 다만 SRT 앱에서는 비회원 방식으로만 예매할 수 있어 마일리지와 할인 등 통합 혜택이 제한될 수 있다.

코레일+를 이용하고 통합 혜택을 받으려면 통합회원 전환이 필요하다. 코레일과 에스알에 모두 가입했거나 에스알에만 가입한 회원은 별도의 회원 전환 절차를 거쳐야 한다. 코레일에만 가입한 회원은 자동으로 전환돼 별도 절차가 필요하지 않다.

◆ 주당 좌석 11만6000석 확대…운임 평균 10% 인하

오는 9월 1일부터 시작되는 통합열차 운행을 통해 전국적으로 주중 하루 1만5000석, 주말 하루 1만7000석의 좌석이 추가 공급된다. 주당 공급 확대 규모는 11만6000석이며 주말 기준 열차 운행도 26회 늘어난다.

국토부와 코레일, 에스알은 지난 2월부터 서울역에 SRT, 수서역에 KTX를 투입하는 시범 교차운행을 시행했다. 지난 5월에는 KTX-산천과 SRT를 연결하는 시범 중련운행을 통해 안전성을 검증하고 주당 2206석을 추가 공급했다.

이번에 증편되는 열차는 초과 수요가 집중된 수서축을 중심으로 편성된다. 수서축 좌석은 기존보다 약 30% 늘어난다. 국토부는 수도권 남부와 지방 간 이동 편의가 개선되고 지방 주민의 서울 대형병원 접근성과 수서발 열차 예매난도 완화될 것으로 기대했다.

정부는 2027년부터 신규 고속차량 EMU-320 31편성을 순차적으로 도입할 계획이다. 평택~오송 2복선화 사업이 개통될 예정인 2028년 말에 맞춰 열차 운행과 좌석 공급도 추가 확대한다.

고속철도 운임은 기존 SRT 수준으로 조정한다. 이에 따라 기존 KTX 운임보다 평균 10% 낮아진다. 현재 KTX에 적용되는 결제금액의 5% 마일리지 적립도 기존 SRT 노선까지 확대된다.

임산부와 청소년 할인 등 양 기관이 각각 운영하던 할인제도는 이용객에게 유리한 방향으로 통합한다. 기존에는 기관이 달라 적용되지 않았던 SRT 구간 고속열차와 일반열차 간 환승할인도 도입해 일반열차 운임을 30% 할인한다.

열차 승차율에 따라 운임을 10~30% 할인하는 온라인 특가 제도도 기존 SRT 구간에 새로 적용한다.

◆ 주요 역사서 앱 설치·회원 전환 지원

국토부와 코레일, 에스알은 8월 3일 오전 수서역에서 통합 앱 출시 행사를 열고 고속철도 통합에 따른 이용자 편익과 주요 기능, 통합회원 전환 절차를 안내할 예정이다.

서울역과 수서역, 대전역, 순천역, 광주송정역, 익산역, 부산역, 동대구역, 강릉역 등 9개 역에서는 홍보 부스를 운영한다. 서울역과 수서역, 익산역, 부산역, 강릉역에서는 플래시몹도 진행한다.

9개 주요 역사에는 한 달 동안 통합 앱 전환 도우미를 배치해 앱 설치와 회원 전환을 지원한다. 현장에서 회원 전환을 완료한 고객에게는 기념품을 제공한다.

김윤덕 국토부 장관은 "이번 통합 앱 출시는 고속철도 통합의 편익을 국민이 가장 먼저 체감하는 출발점"이라며 "하나의 앱에서 KTX와 SRT 승차권을 편리하게 예매하고 낮아진 운임과 확대된 좌석을 이용할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

김태승 코레일 사장은 "새로운 코레일+ 앱은 예매 절차를 간소화하고 시인성을 높여 교통약자 등 국민 누구나 고속철도 통합의 혜택을 체감할 수 있도록 했다"며 "추석 등 9월 통합열차 승차권 예매에 차질이 없도록 안정적인 철도 서비스에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

정왕국 에스알 대표이사는 "기존 SRT 이용 고객의 이용이력과 혜택이 원활히 이어지고 통합 앱과 기존 SRT 앱을 이용하는 과정에서 혼선이 없도록 충분한 안내와 현장 지원을 제공하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. KTX와 SRT 승차권을 한 번에 예매할 수 있는 통합 앱은 언제 출시되나요?

A. 통합 앱 '코레일+'는 8월3일 오전 9시 출시됩니다. 기존 코레일톡 이용자는 앱을 업데이트하면 되고 신규 이용자는 모바일 앱 스토어에서 설치할 수 있습니다.

Q. 9월 이후 운행하는 KTX와 SRT 승차권은 언제부터 예매할 수 있나요?

A. 9월1일부터 운행하는 KTX·SRT 통합열차 승차권은 8월5일 오전 10시부터 코레일+와 코레일 누리집에서 예매할 수 있습니다. 8월31일까지 운행하는 SRT 승차권은 기존 SRT 앱에서 예매해야 합니다.

Q. 기존 코레일톡과 SRT 회원은 별도로 통합회원으로 전환해야 하나요?

A. 코레일에만 가입한 회원은 자동으로 통합회원으로 전환됩니다. 코레일과 에스알에 모두 가입했거나 에스알에만 가입한 회원은 별도의 회원 전환 절차를 거쳐야 마일리지와 할인 등 통합 혜택을 받을 수 있습니다.

Q. 고속철도 통합 이후 좌석과 운임은 어떻게 달라지나요?

A. 9월1일부터 주중 하루 1만5000석, 주말 하루 1만7000석이 추가돼 주당 좌석 공급이 11만6000석 늘어납니다. 고속철도 운임은 기존 SRT 수준으로 조정돼 기존 KTX보다 평균 10% 낮아집니다.

Q. 코레일+에서는 어떤 서비스와 할인 혜택을 이용할 수 있나요?

A. 코레일+에서는 KTX와 SRT 승차권 예매뿐 아니라 주차장, 짐 배송, 숙박 등 연계서비스를 이용할 수 있습니다. 기존 SRT 노선에도 결제금액의 5%를 마일리지로 적립하고 환승할인과 온라인 특가, 임산부·청소년 할인 등을 확대 적용합니다.

chulsoofriend@newspim.com