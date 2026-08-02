일요일 전국 39도 폭염…전남·경상 '폭염중대경보' 속 열대야 기승

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전국 대부분 낮 33~39도·밤 25도 이상, 체감온도 35도 안팎

전남·경상권 폭염중대경보, 야외활동 중단·무더위쉼터 이동 권고

전북 전역 폭염특보 속 맑은 하늘, 열대야·안개·고자외선 주의

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 일요일인 오늘(2일) 전국 대부분 지역에 폭염특보가 이어지는 가운데 낮 최고 33~39도, 밤 최저 25도 이상의 찜통더위와 열대야가 계속되겠다. 특히 전남과 경상권 일부에는 폭염중대경보가 내려질 정도의 극단적 더위가 이어지고 있다.

오늘 전국 대부분 지역에는 폭염특보가 발효된 가운데 낮 최고기온이 33~39도까지 치솟고 최고 체감온도도 35도 안팎까지 오르며 매우 덥겠다.

폭염속 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.07.29 kunjoo@newspim.com

서울과 수도권은 서울 35도, 인천 33도, 수원 34도 등 35도 안팎의 불볕더위가 이어지고 강릉 36도, 대전·청주 36도, 대구 38도 등 중부와 내륙도 폭염이 지속되고 있다.

밤사이에도 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 전국 곳곳에서 나타나면서 수면 장애와 온열질환 위험이 매우 높아지고 있다.

기상청은 당분간 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 것으로 보고 야외활동을 가급적 자제하고 수분과 염분을 충분히 섭취하는 등 건강관리에 각별한 주의를 당부하고 있다.

전남과 경상권 일부에는 최고 수준의 폭염특보인 폭염중대경보가 발령돼 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 이어지고 있다.

전남 보성·여수·광양과 경북 고령·영덕·포항·경주 중북부, 경남 부산·울산을 비롯해 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·합천 등에서는 낮 최고기온이 39도 안팎까지 오르거나 최고 체감온도가 38도 이상으로 치솟을 것으로 예상된다.

폭염중대경보는 일 최고체감온도 35도 이상이 이틀 이상 관측된 지역에서 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 내려진다.

기상청은 이들 지역에서는 필수업무 외 모든 야외활동과 실외작업을 최대한 중단하거나 연기하고 그늘이나 무더위쉼터 등 시원한 곳으로 이동해 충분히 쉴 것을 거듭 강조하고 있다.

폭염 특보. [사진=뉴스핌DB]

한편 전북은 북태평양고기압 가장자리에 들면서 대체로 맑은 가운데, 전역에 폭염특보가 발효된 상태다.

고창·김제·임실·정읍·전주·남원·군산 옥도면 등에는 폭염경보가, 완주·진안·무주·장수·순창·익산·부안·군산 등에는 폭염주의보가 내려졌고 밤새 전주와 군산, 부안 등 서부 지역을 중심으로 열대야가 나타나 후텁지근한 날씨가 이어지고 있다.

오늘 전북 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 33~35도로 어제와 비슷하겠으며 전주·완주·익산·무주 등은 35도, 익산·군산·김제·부안·고창 등은 33~34도 안팎으로 오른다.

동부 내륙을 중심으로 아침까지 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 하고 서해남부 앞바다에는 바다 안개와 국지적인 이슬비가 더해져 항해·조업 선박의 안전사고 예방이 요구된다.

미세먼지 농도는 전국이 대체로 '좋음~보통' 수준을 보여 대기질은 비교적 양호한 편이다.

반면 강한 햇볕과 고온다습한 날씨로 자외선 지수는 '매우 높음' 단계, 식중독 예측지수는 '경고' 단계로 오르면서 야외활동 시 햇볕 차단과 식자재·음식물 관리에 각별히 신경 써야 하는 날씨가 이어지고 있다.

기상청과 지방기상관서는 온열질환 발생 위험이 매우 높다며 격렬한 야외활동을 자제하고 수분과 염분을 충분히 섭취할 것을 당부하고 있다.

특히 독거노인과 영유아, 만성질환자 등 더위 취약계층의 야간 안부 확인, 실내 적정 온도 유지, 취침 전 카페인·음주 자제 등 생활 속 관리가 필요하며 두통·어지러움·메스꺼움 등 온열질환 증상이 나타날 경우 즉시 119에 신고해야 한다.

hyeng0@newspim.com