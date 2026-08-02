해군 '대전함' 세계 최대 해상훈련서 최우수전투함 영예

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하와이 림팩 참가 '바다의 탑건'에 뽑혀

7.2km 거리에서 5인치 함포 5발 사격

"해군 작전능력과 K-방산 우수성 입증"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 세계 최대 다국적 해상연합훈련인 '2026 환태평양훈련(RIMPAC·림팩)'에서 한국 해군 호위함 대전함(FFG, 3100톤급)이 '포술 최우수 전투함'의 영예를 차지했다.

우리 해군 함정이 림팩에서 '바다의 탑건(Top Gun)'으로 선발된 것은 지난 2010년 세종대왕함 이후 16년 만이다.

7월 31일(현지시간) 미국 하와이 포드 아일랜드 컨퍼런스 센터에서 열린 2026 환태평양훈련(RIMPAC) 폐막식에서 이정수(왼쪽, 중령) 대전함장이 제프리 T. 재블론(중장) 연합기동부대사령관으로부터 2026 림팩 '포술 최우수 전투함(탑건함)' 기념패를 수여받고 있다. [사진=해군] 2026.08.02

2일 해군에 따르면 대전함은 지난달 12일(현지시간) 하와이에서 열린 '림팩 해상화력지원 경연(Naval Surface Fire Support Rodeo)'에서 참가국 중 가장 높은 점수를 받아 포술 최우수 전투함에 선발됐다.

최종 결과는 비공개로 유지되다 지난달 31일 열린 림팩 폐막식에서 발표됐다.

이번 경연에는 총 10개국 13척의 함정이 참가했는데, 함정으로부터 7.2km 떨어진 표적에 5인치 함포를 5발씩 발사해, 표적으로부터 발생한 오차 거리의 합이 가장 적은 함정이 우승하는 방식으로 진행됐다.

해군 함정의 함포사격은 파도·너울·해무 등 수시로 변화하는 해상 환경 속에서 풍향·풍속 등을 계산해 표적을 정확히 격파해야 하므로 승조원 전체의 유기적인 팀워크가 핵심이다.

특히 이번 경연은 태평양 원해 환경에서 진행돼 고도의 숙련도가 요구됐는데, 대전함은 출전을 앞두고 전 승조원이 참여하는 전술토의와 모의사격훈련을 반복하며 전투체계 운용능력을 극대화했다는 게 해군 측 설명이다.

이정수(중령) 대전함장은 "이번 수상은 승조원 모두가 한마음으로 매진한 결과이자 K-방산의 우수성과 우리 해군의 작전수행능력을 국제무대에서 인정받은 성과"라며 "실전적 훈련을 통해 완벽한 전투역량을 유지하겠다"고 소감을 밝혔다.

1일(현지시간) 미국 하와이 진주만-히캄 합동기지에서 대전함 장병들이 2026 림팩 '포술 최우수 전투함(탑건함)' 기념패를 들고 단체 사진을 촬영하고 있다. 대한민국 해군 함정이 림팩 탑건함으로 선정된 것은 2010년 이후 16년 만이다. [사진=해군] 2026.08.02

함포사격을 담당한 주효진 상사(사통장) 역시 "동료들과 함께 만든 영예라 자랑스럽다"며 "앞으로도 어떠한 상황에서든 표적을 정확히 타격할 수 있는 완벽한 전투준비태세를 갖추겠다"고 전했다.

해군 측은 "이번 2026 림팩훈련에서 연합해군구성군사령관 임무를 성공적으로 완수하며 우수한 연합작전 수행능력을 다국적군에 다시 한번 입증했다"고 밝혔다.

yjlee@newspim.com