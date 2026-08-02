한성숙 총리 "폭염 취약계층·고령농 보호 만전"…중대본 2단계에 총력 대응 지시

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행안부 범부처 조정·복지부 취약계층 보호…"안부전화·현장방문 강화"

기후부, 전력 예비율·댐 용수 관리…가용 매체 총동원해 상황 전파

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 한성숙 국무총리가 2일 폭염 상황 심화로 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계가 발령되고 일부 지역에 가뭄 피해가 우려됨에 따라 관계부처와 지방정부에 총력 대응을 지시했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 31일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.31 gdlee@newspim.com

한 총리는 행정안전부에 관계부처와 지방정부의 폭염 대책 추진상황을 점검하고 범부처 대응이 유기적으로 이뤄지도록 적극 조정·지원할 것을 주문했다. 지방정부에는 폭염 현장을 지속적으로 방문해 무더위쉼터와 폭염저감시설 운영에 문제가 없는지 철저히 점검하고 보완이 필요한 사항은 즉시 조치하도록 했다.

보건복지부에는 독거노인, 쪽방 거주민 등 폭염 취약계층이 주로 이용하는 경로당·쉼터의 냉방 가동 상황을 점검하고, 수시로 안부전화와 방문을 실시하는 등 보호대책에 만전을 기하도록 지시했다.

농림축산식품부에는 고령 농업인이 야외작업 중 목숨을 잃는 사례가 많은 만큼 무리한 논·밭일 자제를 당부하는 마을방송을 적극 실시하고, 지방정부와 협력해 비닐하우스와 논·밭 등에서의 고령농 야외작업 현장점검을 실시하도록 했다.

고용노동부에는 물류센터, 건설현장 등에서 폭염안전 5대 기본수칙 준수 여부와 노동자 보호조치 이행 실태를 점검하고, 무더위 시간대에 작업중지와 작업시간 변경이 적극 이뤄지도록 지도·점검할 것을 주문했다.

농식품부와 해양수산부에는 폭염으로 인한 가축·양식어류 폐사 피해를 최소화하기 위해 냉방장치와 고수온 대응장비 가동 등 현장에 필요한 지원을 신속히 조치하도록 했다.

기후부에는 냉방 수요 급증에도 전력 수급을 안정적으로 유지하도록 전력 예비율을 수시로 점검하고, 물 부족이 발생하지 않도록 댐·저수지의 용수 저장 현황과 가뭄 취약지역의 생활·공업용수 공급 상황을 면밀히 관리하도록 했다.

한 총리는 각 부처에 공영방송, 재난문자, 전광판, 마을방송 등 가용 매체를 총동원해 폭염 상황을 신속히 전달하고, 소관별로 구체적인 폭염 대비 행동요령을 상세히 안내할 것을 당부했다.

jsh@newspim.com