조주홍 영덕군수 "폭염·가뭄·휴가철 교통안전 대응 만전 기하라"

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2일 긴급 대책 회의 주재..."전 공직자, 현장 중심 선제적 행정 펼칠 것"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권에 폭염이 이어지고 가뭄 현상이 심화하자 영덕군이 폭염과 가뭄 피해 최소화와 하기 휴가철 안전 관리 총력전에 나섰다.

조주홍 영덕군수는 2일 군청 회의실에서 '폭염 및 여름 휴가철 상황대응 긴급대책회의'를 주재하고 "전 공직자가 책임감을 갖고 현장 중심의 선제적 행정을 펼칠 것"을 독려했다.

조주홍 경북 영덕군수가 2일 군청 회의실에서 '폭염 및 여름 휴가철 상황 대응 긴급 대책회의'를 주재하고 있다.[사진=영덕군]2026.08.02 nulcheon@newspim.com

이날 긴급 대책 회의는 지속되는 폭염 특보 속 군민 안전 확보와 가뭄으로 인한 피해를 최소화하는 한편 여름 휴가철을 맞아 영덕을 찾은 피서객들의 불편을 신속히 해소하기 위한 조 군수의 특별 지시로 소집됐다.

회의에서 영덕군은 ▲톨게이트 및 주요 도로 교통체증 해소▲영덕 황금은어 축제장 및 해수욕장 등 주요 관광지 피서객 안전·보건 관리▲폭염 및 온열 질환 예방▲가뭄 대비 선제적 용수 관리 등을 공유했다.

특히 영덕군은 도로 교통 정체 해소를 위해 영덕 진입 관문 주요 구간에 안내 요원을 긴급 배치하고 도로 가변 전광판(VMS)과 모바일 네비게이션 연계를 통해 실시간 우회도로 정보를 운전자들에게 신속히 제공하는 등 경찰과 긴밀히 협력해 교통 체증 해소에 행정력을 집중하기로 했다.

또 폭염 피해를 최소화하기 위해 독거노인과 야외 근로자 취약 계층을 위한 무더위 쉼터 운영 상태를 전면 재점검했다. 장기화하는 가뭄 대비 위해 농업용수 공급을 위한 관정 및 양수 장비를 긴급 가동하고, 고수온에 따른 양식장 피해 예방 위한 사전 예찰을 강화했다.

조주홍 군수는 "연일 계속되는 무더위와 가뭄으로 군민들의 시름이 깊은 상황에서 휴가철 차량 유입과 관광객 방문까지 겹쳐 그 어느 때보다 엄중한 안전 관리가 필요하다"고 강조하고 "전 공직자가 책임감을 갖고 현장 중심의 선제적 행정을 펼쳐 폭염 피해를 최소화하고 영덕을 방문한 관광객과 군민들이 도로와 피서지에서 불편이나 안전사고를 겪지 않도록 총력을 다해달라"고 당부했다.

한편 지속되는 가뭄 속에서도 현재 영덕군의 상수도 등 생활용수는 차질 없이 안정적으로 공급되고 있으며 수질 또한 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인됐다.

nulcheon@newspim.com