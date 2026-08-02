SKT, 러너용 신제품 확대...가민·샥즈 제품 할부금 할인

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포러너 70·265와 오픈런 프로2 출시…9월 경주 마라톤 스폰서

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 러닝 고객을 위해 글로벌 GPS 스마트워치 브랜드 '가민'과 골전도 이어폰 브랜드 '샥즈' 제품을 새롭게 도입한다고 2일 밝혔다.

가민 제품으로는 러닝 GPS 스마트워치 '포러너 70'과 '포러너 265'를 선보인다. 포러너 70은 SKT가 가민과의 독점 제휴를 통해 국내 이동통신사 중 유일하게 출시하는 제품으로 러닝 입문자나 일상적인 운동 기록을 원하는 고객을 대상으로 한다.

SK텔레콤이 러닝 고객을 위해 글로벌 GPS 스마트워치 브랜드 '가민'과 골전도 이어폰 브랜드 '샥즈' 제품을 새롭게 도입한다고 2일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

포러너 265는 전문적인 러닝 데이터와 훈련 기능을 원하는 고객용이다. 샥즈의 골전도 이어폰 '오픈런 프로2'도 함께 출시된다.

이들 제품은 SKT의 '베스트 Max', '베스트 Pro', '베스트 109', '다이렉트5G 76' 요금제 고객이 선택 가능한 '스마트기기 할부금 할인' 혜택 대상에 추가된다.

베스트 Max 요금제 가입 고객이 이 혜택을 선택하면 기기 할부금을 월 최대 2만4000원까지 할인받을 수 있다. 제품은 T다이렉트샵 홈페이지나 전국 SKT 대리점에서 구매 가능하다.

SKT는 9월 19일 경주에서 열리는 '2026 무한도전 Run in 경주'의 메인 스폰서로 참여한다. 삼성 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 플립8을 SKT에서 구매한 고객은 이 행사 참가권 추첨에 응모할 수 있다. 스마트기기 할부금 할인 혜택 대상 요금제에 가입해 기기를 구매한 고객에게는 추가 응모 기회가 제공된다.

응모는 8월 31일까지 프로모션 페이지에서 10km 또는 하프코스 중 원하는 코스를 선택한 후 진행할 수 있다. SKT는 추첨을 통해 총 2000명(당첨자 1000명에게 1인 2매 제공)에게 참가권을 제공할 예정이다.

이번 행사는 경주의 역사문화 공간을 달리는 '선셋 런' 콘셉트로 진행되며 올해 새롭게 추가된 하프코스와 기존 10km 코스가 운영된다. 참가자들은 러닝 후 '무한도전' 출연진과 아티스트 공연을 즐길 수 있다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "러닝을 즐기는 고객들이 필요한 웨어러블 기기를 보다 편리하게 구매하고 다양한 러닝 경험을 누릴 수 있도록 새로운 상품과 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 러너 고객들에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com