쿠팡 PB 협력사 중소기업, 매출 성장으로 R&D 확대

안정적 판로 확보로 기술 개발 투자 늘려

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 쿠팡의 자체 브랜드(PB) 자회사 '씨피엘비(CPLB)'와 협업하는 국내 중소 제조사들이 저성장 국면에서도 매출을 늘리며 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있다.

제조사가 생산과 기술 개발에 집중하면 쿠팡이 마케팅부터 물류, 반품, 고객 응대까지 유통 전반을 담당하는 구조가 작동하고 있다.

쿠팡의 자체 브랜드(PB) 자회사 '씨피엘비(CPLB)'와 협업하는 국내 중소 제조사들이 저성장 국면에서도 매출을 늘리며 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있다. 김종재 라이피스트 대표가 쿠팡 PB에 납품하는 리빙박스를 살펴보고 있다. [사진= 쿠팡]

경기 광주의 인테리어 마감재 제조기업 'KGS금강'은 10여 년간 셀프 인테리어 마감재를 연구해왔다. 결로와 외풍 문제를 보완하기 위해 스티커형 벽지와 단열 시트지 등을 개발했으며 스티커형 종이 벽지는 환경표지 인증을 받았다. 다만 자본력과 판로 개척, 마케팅의 한계가 있었다.

약 2년 전 CPLB와 협업을 시작한 후 상황이 달라졌다. 지난해 업계 평균보다 20% 더 성장해 연매출 12억원을 기록했다. 안정적인 유통망을 통해 생산 물량을 확보하게 되자 수익을 상품 개발에 재투자하고 있다.

충북 진천의 생활용품 제조업체 '라이피스트'는 쿠팡과 협업한 지 1년 만인 지난해 창업 20여 년 만에 첫 흑자 전환에 성공했다. 월 매출은 기존 2억원에서 4억원 수준으로 2배 가까이 증가했고 공장 가동률은 약 60%에서 120%까지 올랐다.

라이피스트는 쿠팡의 판매 데이터를 바탕으로 대형 리빙박스를 기획했다. 안정적인 판매 물량이 보장되면서 금형 연구개발 투자를 확대할 수 있었고 출시한 '코멧 리빙박스'는 현재 월평균 수백만 개씩 판매되는 상품이 됐다. 올해 말까지 신기술이 적용된 PB 제품군을 30개 이상으로 확대하기 위한 투자를 이어갈 예정이다.

세제 분야에서는 저자극·친환경 기술을 적용한 제품이 확대되고 있으며 화장품 분야에서도 안티에이징, 보습, 기능성 원료 등을 활용한 연구개발이 활발하다. 파트너사 10곳 중 9곳이 중소 제조사로 쿠팡 PB 상품 매출의 큰 비중을 차지하고 있다.

쿠팡 관계자는 "쿠팡의 독자적인 상생 모델을 바탕으로 중소 제조사들과 긴밀히 협업하며 가격 경쟁력과 우수한 품질을 모두 갖춘 상품들을 선보이고 있다"며 "제조사들이 유통 부담을 덜고 R&D와 생산에만 집중하도록 지원을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

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