LG전자, 제주 히트펌프 보급사업 1위 사업자 선정...450가구 설치 전담

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상반기 보급 물량 1042가구 중 절반 이상 담당

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG전자가 제주도 히트펌프 보급사업의 1위 사업자로 선정돼 상반기 보급 물량 1042가구 중 450가구의 설치를 전담한다.

LG전자는 지난달 31일 제주시 구릉동산길의 단독주택에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식'을 개최했다.

LG전자는 지난달 31일 제주시 구릉동산길의 단독주택에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식'을 개최했다. [사진= LG전자]

행사에는 이호현 기후에너지환경부 2차관, 위성곤 제주특별자치도 도지사, 석승우 한국환경산업기술원 친환경안전본부장, 오세기 LG전자 ES연구소장 등이 참석했다.

1호 설치 현장은 5인 가구가 거주하는 55평 규모 단독주택이다. LG전자의 'LG 써마브이(LG Therma V)' 히트펌프 시스템 보일러가 설치됐다.

공기 열원 방식으로 투입 전력 대비 약 4~5배의 열에너지를 얻을 수 있으며 기존 화석연료 기반 보일러 대비 40~60%의 에너지 비용 절감이 가능하다.

써마브이는 실외기와 주요 구성 요소가 일체화된 구조로 별도의 냉매 배관 공사가 필요 없다. 기존 주택의 온수 배관을 그대로 활용할 수 있으며, 지구온난화지수(GWP)가 낮은 R32 냉매를 적용했다. LG 씽큐(LG ThinQ) 앱을 통한 원격 제어 기능도 지원한다.

LG전자는 2008년부터 글로벌 시장에서 히트펌프 사업을 진행해왔다. 2011년부터 국내 시스템 보일러 사업을 시작했으며 2018년에는 국내 제조사 중 유일하게 주거용 일체형 히트펌프 시스템 보일러를 공급하기 시작했다.

LG전자의 히트펌프는 유럽 시장에서도 입지를 확대하고 있다. 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 글로벌 공조 전시회 MCE 2026에서 주거용 히트펌프 시스템 실외기와 실내기가 모두 우수상을 수상했다. 프랑스, 스페인 등 남유럽 5개국에서 10만 가구 이상에 제품을 공급했으며, 독일과 영국에서도 현지 업체와 협력해 공급을 확대하고 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 "유럽 등 글로벌 시장에서 입증된 기술력과 대규모 사업 경험을 바탕으로 국내 탈탄소 전환 속도를 높이기 위한 히트펌프 보급사업을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com