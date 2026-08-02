정의선 회장, 튀르키예 공장 점검...현대차, 유럽 소형 전기차 시장 공략 박차

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연 4만대 판매 목표…튀르키예 공장서 첫 전기차 생산

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 현대자동차가 유럽 시장 공략용 소형 전기차 아이오닉3를 8월 중순부터 양산한다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달 30일 튀르키예 이즈미트 공장을 방문해 생산 준비 상황을 점검했다.

정 회장은 차체 생산부터 의장 라인까지 생산 과정을 살피며 품질 점검을 당부했다. 그는 "양산 초기부터 품질을 최우선에 두고 고객의 기대를 넘어서는 완성도로 시장 경쟁력을 높여야 한다"며 "특히 안전에 대해서는 유럽에서 최고의 차량으로 인정받을 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

현대자동차가 유럽 시장 공략용 소형 전기차 아이오닉3를 8월 중순부터 양산한다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달 30일 튀르키예 이즈미트 공장을 방문해 생산 준비 상황을 점검했다. [사진= 현대차]

현대모비스 배터리시스템조립(BSA) 공장도 방문해 아이오닉3에 탑재될 배터리 시스템 생산 과정을 확인했다.

아이오닉3는 현대차 전용 전기차 브랜드 아이오닉 라인업의 최신 모델로 유럽 고객의 주행 환경과 라이프스타일을 고려한 해치백 스타일이다.

공기역학 효율과 실내 공간성을 극대화한 에어로 해치 디자인과 E-GMP 플랫폼 기반의 성능을 갖췄다. 유럽 판매 현대차 모델 중 처음으로 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 적용하고 최신 스마트센스 첨단 운전자 보조 시스템도 탑재했다.

현대차는 내년부터 연간 4만대 이상 판매를 목표로 하고 있다. 유럽 자동차 시장에서 B 세그먼트는 전체 수요의 15%를 차지하는 주요 차급이다.

현재 B 세그먼트 시장의 14% 정도를 점유하고 있는 전기차 비중은 2030년 33%, 2035년 65%에 이를 것으로 예상된다.

현대차는 인스터, 코나 일렉트릭, 아이오닉5, 아이오닉6, 아이오닉9 등으로 유럽 전기차 라인업을 확대해 왔으며 아이오닉3를 통해 B 세그먼트 시장에 진출해 전동화 시장 공략을 강화할 계획이다.

튀르키예 공장은 1997년 유럽 공략을 위해 구축한 현대차의 가장 오랜 역사를 지닌 해외 생산 거점이다. 2007년 연간 생산량을 10만 대로 확대한 후 2013년 투자를 확대해 현재 연간 20만 대 생산 체계를 갖췄다.

지난 30년 가까이 엑센트, 그레이스, 스타렉스, 매트릭스, i10을 거쳐 현재 i20과 베이온까지 다양한 유럽형 전략 차종을 생산해 왔으며 누적 생산량은 약 340만 대에 달한다. 지난해 튀르키예에서 6만7120대를 판매했으며 올해 상반기에는 3만1630대를 기록했다.

튀르키예 공장이 아이오닉3 양산을 통해 전기차 생산에 처음 도전한다. 공장은 아이오닉3를 시작으로 향후 전기차 생산을 확대해 나갈 계획이다. 지난해 아이오닉3 생산을 위한 라인을 구축했으며 올해 5월부터 시험 생산을 진행 중이다.

현대차그룹은 튀르키예 진출 이후 다양한 사회 공헌 활동을 전개해 왔다. 수도 앙카라의 한국공원 개선 프로젝트를 추진해 노후화된 시설을 정비하고 한국식 팔각정 '우정의 집'을 신축했다.

2022년부터 매년 현지 대학생과 고등학생 400명을 선발해 장학금을 지원하며 현재까지 누적 120만 유로를 지급했다.

'아이오닉 포레스트' 캠페인을 통해 2만 2500그루의 나무를 식재했으며 어린이 그림 대회와 청소년 캠프 등 환경·교육 프로그램도 운영 중이다.

2023년 튀르키예와 시리아 지진 당시 복구 성금 200만 달러와 80만 유로 규모의 현물을 지원했으며, 피해가 컸던 말라티야에 유치원을 건립해 기증했다.

origin@newspim.com