BGF리테일, CU 피빅 패키지로 레드닷 어워드 수상

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바코드 스캔음 '삑'을 브랜드 경험으로 구현

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= BGF리테일이 운영하는 편의점 CU의 자체 브랜드 상품 '피빅(PBICK)' 패키지 디자인으로 2026 레드닷 디자인 어워드 브랜드&커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다.

피빅은 계산 시 나는 바코드 스캔음 '삑'에서 착안한 상품이다. 결제 순간의 소리를 시각적 경험으로 연결하는 통합 패키지 디자인 시스템이 특징이다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU의 자체 브랜드 상품 '피빅(PBICK)' 패키지 디자인으로 2026 레드닷 디자인 어워드 브랜드&커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다. [사진= BGF리테일]

BGF리테일은 수백 종의 자체 상품을 하나의 디자인 시스템으로 통합했다. 카테고리가 달라도 고객이 CU 상품임을 한눈에 알아볼 수 있도록 설계했다.

바코드 스캔음의 리듬감을 컬러와 그래픽으로 시각화했으며, 정렬과 비율, 반복되는 라인과 여백으로 '삑' 소리의 경쾌한 흐름을 표현했다. 생동감 있는 음식 이미지를 활용해 소비자가 구매 전에도 맛과 식감을 연상할 수 있도록 했다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 국제 디자인상이다. 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

BGF리테일은 2019년 iF 디자인 어워드에서 신규 브랜드 아이덴티티로 본상을 수상했으며 2023년에는 홈페이지 사용자 인터페이스 부문 본상을 받은 바 있다.

장향미 BGF리테일 디자인팀장은 "이번 수상은 개별 상품의 패키지 디자인을 넘어 CU PB를 하나의 브랜드 경험으로 구축하려는 방향성을 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며, "앞으로도 고객이 상품을 선택하는 순간부터 CU만의 차별화된 브랜드 가치를 자연스럽게 경험할 수 있도록 디자인 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com