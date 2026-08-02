[최헌규의 중국은 지금] 신판 차이나쇼크, '중국 2.0' 시대를 마주하며

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 언제부턴가 낡고 볼품없는 작은 탁상용 시계 하나가 기자의 가장 소중한 애장품 목록에 올랐다. 2004년 베이징 우다커우 인근 동물원 시장에서 구입한 5위안짜리 물건이다.

당시 환율로 1000원도 채 안되는 이 시계는 22년이 지난 지금까지 신기하게도 시간과 알람 모두 정확히 작동하고 있다. 기자가 베이징 상주 근무때 마다 챙겨서 오갔으니 짐속에 실려 서해를 오간 것만 벌써 여섯 차례다. 2026년 여름에도 기자는 뉴스핌 베이징 특파원으로 부임하면서 무슨 버릇처럼 이 시계 부터 짐속에 챙겨 넣었다.

20년전, 아니 불과 불과 십여 년 전만 해도 '메이드 인 차이나(Made in China)', 즉 중국산 라벨의 제조품은 저렴한 가격과 저급한 품질의 대명사였다. 한번 쓰고 버려도 아까울게 없다는 의미의 '가성비'는 바로 이런 구시대 중국 제조를 규정하는 가장 그럴듯한 용어로 통용됐다.

2000년 초반 WTO가입 무렵 세계 각국의 기업들은 저렴한 노동력을 찾아 중국으로 향했고, 중국은 옷, 신발, 생활 잡화, 저가 가전제품을 쏟아내는 거대한 '세계 하청 공장'으로 산업 기반을 닦았다. 이른바 기술 불모지였던 '중국 1.0' 시대, 우연히 구입해서 기자가 소장하게 된 베이징 우다커우 동물원시장의 탁상시계도 바로 이 시대의 산물이었다.

하지만 연수까지 포함해 기자가 네번째 중국 장기 체류를 위해 발을 디딘 2026년 여름 중국은 그동안 목격했던 것과 전혀 다른 모습이다. 한중 수교직전인 1992년 8월 중순 중국 여행때 체험 했던 중국과 중국인은 신기루 처럼 사라졌고, 불과 얼마전 기자의 두번째 특파원 재임기간중인 팬데믹 때 까지 익숙했던 풍경 조차 눈을 부릅뜨고 찾아봐도 흔적이 없을 정도다.

중국 매체들과 전문가, 글로벌 기관및 외신들이 요즘 앞다투어 언급하는 '중국 2.0'의 핵심은 더 이상 '저렴한 인건비'가 아니다. 중국 경제를 움직이는 새로운 엔진은 14억 인구 기반의 초거대 테스트베드, 수억 명의 풍부한 이공계 엔지니어, 그리고 AI 반도체 등 첨단 기술 기반의 탄탄한 공급망 생태계다.

'중국 2.0'의 진가는 도로 위와 하늘, 첨단 제조 산업 현장에서 사실적으로 체감된다. 세계 최대 전기차 제조사로 올라선 BYD(비야디)를 비롯해, 세계 배터리 제왕 영덕시대(CATL), 전 세계 상업용 드론 시장을 석권한 DJI 등은 모두 '중국 2.0' 시대의 기린아들이다.

요즘 한참 중국 인바운드 '테크 관광'이 유행인데, 베이징과 선전 상하이를 찾은 외국인 관광객들은 휘황찬란한 기술 굴기에 탄성을 터뜨린다. 선전을 찾은 관광객들은 하늘에서 드론이 날라오는 밀크차를 마시며 신기해하고, 베이징의 이쫭 뉴타운에서 무인 로봇택시를 체험하며 놀라워한다.

과거 선진국 기술 복제에 급급했던 중국이 지금은 전기차, 배터리, 태양광 등 이른바 '신3양' 산업을 중심으로 글로벌 표준을 써내려가고 있다. 14억 인구의 내수 시장에서 살을 깍는 경쟁을 하다보니 기술 발전 속도도 웬만한 선진국을 뛰어넘었다. 이런 테크기업들의 신판 저우추취(走出去, 새로운 해외진출), 이른바 '중국 2.0'의 거대한 물결은 글로벌 기술 판도에 지각변동을 일으키고 있다.

중국은 속도에 이어 품질까지, 체질 개선으로 경제 성장과 국가 발전의 구조를 전면적으로 재편해가고 있다. '신품질 생산'과 '중국식 현대화', 인공지능+(AI+), 과기 자립자강은 중국의 변화를 선도하는 구호들이다. 우리 한국사회를 포함한 서방 세계는 중국의 이런 가공할 변화를 복잡한 시선으로 바라보고 있다.



미국 등 서방국가들은 제재 압박에 맞서 오히려 첨단 제조업 분야에서 더 빠른 속도로 줄달음치는 중국의 기술굴기, 중국의 역공세를 '차이나 쇼크 2.0'이라 부르며 우려를 감추지 못한다. 저가 공산품이 위주였던 중국 1.0 시대의 1차 충격과 달리 이제는 자동차, 반도체, AI, 로봇 등 서방의 전유물로 여겨졌던 핵심 기술 기반까지 위협받고 있다는 위기감 때문이다.

중국은 서방 세계의 이런 우려에 대해 '중국 기회 2.0'이라는 프레임으로 반박한다. 중국이 축적한 고품질의 첨단 제품과 기술 인프라를 전 세계에 저렴하게 제공함으로써, 글로벌 에너지 전환과 기술 접근성을 높이는 기회가 될 것이라는 주장이다. 미국의 견제론에 맞서 글로벌 공급망에서 자국 입지를 굳히려는 전략으로 볼 수 있다.

대한민국도 마찬가지다. 우리 사회에는 '중국 1.0' 시대 처럼 여전히 '메이드인 차이나'를 애써 외면하거나 저평가하려는 감정과 중국의 초고속 기술 굴기를 위협 요인으로만 보는 시선이 교차하고 있다. 중요한 것은 '중국 2.0'은 거스를 수 없는 큰 흐름이란 점을 인정하고, 급변하고 있는 현실 상황을 냉정하게 직시하는 것이다.

중국 대륙에 더이상 과거의 중국은 없다. '세계의 공장' 중국은 짧은 시간에 '첨단 기술과 자본의 공룡'으로 진화했다. 중국을 대할때 우리에게 필요한 것은 근거없는 격하도 막연한 두려움도 아니다. 중국이 애쓰는 글로벌 기술 생태계 재편 속에서 우리는 어떤 독보적 경쟁력을 유지할지, 그리고 '중국 2.0'을 어찌 활용할지 맞춤한 전략을 짜고 실행해 가면 된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com