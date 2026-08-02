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[최헌규의 중국은 지금] 신판 차이나쇼크, '중국 2.0' 시대를 마주하며

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AI 핵심 요약

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  • 최헌규 특파원이 2026년 여름 중국에 부임해 '중국 2.0'의 변화를 목격했다.
  • 중국은 저임금 하청공장에서 AI·반도체·전기차 등 첨단 기술 강국으로 진화해 세계 기술 판도를 흔들고 있다.
  • 한국은 '중국 2.0'의 불가역적 흐름을 인정하고 위협과 기회를 냉정히 분석해 활용 전략을 세워야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 언제부턴가 낡고 볼품없는 작은 탁상용 시계 하나가 기자의 가장 소중한 애장품 목록에 올랐다. 2004년 베이징 우다커우 인근 동물원 시장에서 구입한 5위안짜리 물건이다.

당시 환율로 1000원도 채 안되는 이 시계는 22년이 지난 지금까지 신기하게도 시간과 알람 모두 정확히 작동하고 있다. 기자가 베이징 상주 근무때 마다 챙겨서 오갔으니 짐속에 실려 서해를 오간 것만 벌써 여섯 차례다. 2026년 여름에도 기자는 뉴스핌 베이징 특파원으로 부임하면서 무슨 버릇처럼 이 시계 부터 짐속에 챙겨 넣었다.

20년전, 아니 불과 불과 십여 년 전만 해도 '메이드 인 차이나(Made in China)', 즉 중국산 라벨의 제조품은 저렴한 가격과 저급한 품질의 대명사였다. 한번 쓰고 버려도 아까울게 없다는 의미의 '가성비'는 바로 이런 구시대 중국 제조를 규정하는 가장 그럴듯한 용어로 통용됐다.

2000년 초반 WTO가입 무렵 세계 각국의 기업들은 저렴한 노동력을 찾아 중국으로 향했고, 중국은 옷, 신발, 생활 잡화, 저가 가전제품을 쏟아내는 거대한 '세계 하청 공장'으로 산업 기반을 닦았다. 이른바 기술 불모지였던 '중국 1.0' 시대, 우연히 구입해서 기자가 소장하게 된 베이징 우다커우 동물원시장의 탁상시계도 바로 이 시대의 산물이었다.

하지만 연수까지 포함해 기자가 네번째 중국 장기 체류를 위해 발을 디딘 2026년 여름 중국은 그동안 목격했던 것과 전혀 다른 모습이다. 한중 수교직전인 1992년 8월 중순 중국 여행때 체험 했던 중국과 중국인은 신기루 처럼 사라졌고, 불과 얼마전 기자의 두번째 특파원 재임기간중인 팬데믹 때 까지 익숙했던 풍경 조차 눈을 부릅뜨고 찾아봐도 흔적이 없을 정도다.

 

중국 매체들과 전문가, 글로벌 기관및 외신들이 요즘 앞다투어 언급하는 '중국 2.0'의 핵심은 더 이상 '저렴한 인건비'가 아니다. 중국 경제를 움직이는 새로운 엔진은 14억 인구 기반의 초거대 테스트베드, 수억 명의 풍부한 이공계 엔지니어, 그리고 AI 반도체 등 첨단 기술 기반의 탄탄한 공급망 생태계다.

'중국 2.0'의 진가는 도로 위와 하늘, 첨단 제조 산업 현장에서 사실적으로 체감된다. 세계 최대 전기차 제조사로 올라선 BYD(비야디)를 비롯해, 세계 배터리 제왕 영덕시대(CATL), 전 세계 상업용 드론 시장을 석권한 DJI 등은 모두 '중국 2.0' 시대의 기린아들이다.

요즘 한참 중국 인바운드 '테크 관광'이 유행인데, 베이징과 선전 상하이를 찾은 외국인 관광객들은 휘황찬란한 기술 굴기에 탄성을 터뜨린다.  선전을 찾은 관광객들은 하늘에서 드론이 날라오는 밀크차를 마시며 신기해하고, 베이징의 이쫭 뉴타운에서 무인 로봇택시를 체험하며 놀라워한다.

과거 선진국 기술 복제에 급급했던 중국이 지금은 전기차, 배터리, 태양광 등 이른바 '신3양' 산업을 중심으로 글로벌 표준을 써내려가고 있다. 14억 인구의 내수 시장에서 살을 깍는 경쟁을 하다보니 기술 발전 속도도 웬만한 선진국을 뛰어넘었다. 이런 테크기업들의 신판 저우추취(走出去, 새로운 해외진출), 이른바 '중국 2.0'의 거대한 물결은 글로벌 기술 판도에 지각변동을 일으키고 있다.

중국은 속도에 이어 품질까지, 체질 개선으로 경제 성장과 국가 발전의 구조를 전면적으로 재편해가고 있다. '신품질 생산'과 '중국식 현대화', 인공지능+(AI+), 과기 자립자강은 중국의 변화를 선도하는 구호들이다. 우리 한국사회를 포함한 서방 세계는 중국의 이런 가공할 변화를 복잡한 시선으로 바라보고 있다.

미국 등 서방국가들은 제재 압박에 맞서 오히려 첨단 제조업 분야에서 더 빠른 속도로 줄달음치는 중국의 기술굴기, 중국의 역공세를 '차이나 쇼크 2.0'이라 부르며 우려를 감추지 못한다. 저가 공산품이 위주였던 중국 1.0 시대의 1차 충격과 달리 이제는 자동차, 반도체, AI, 로봇 등 서방의 전유물로 여겨졌던 핵심 기술 기반까지 위협받고 있다는 위기감 때문이다.

중국은 서방 세계의 이런 우려에 대해 '중국 기회 2.0'이라는 프레임으로 반박한다. 중국이 축적한 고품질의 첨단 제품과 기술 인프라를 전 세계에 저렴하게 제공함으로써, 글로벌 에너지 전환과 기술 접근성을 높이는 기회가 될 것이라는 주장이다. 미국의 견제론에 맞서 글로벌 공급망에서 자국 입지를 굳히려는 전략으로 볼 수 있다.

대한민국도 마찬가지다. 우리 사회에는 '중국 1.0' 시대 처럼 여전히 '메이드인 차이나'를 애써 외면하거나 저평가하려는 감정과 중국의 초고속 기술 굴기를 위협 요인으로만 보는 시선이 교차하고 있다. 중요한 것은 '중국 2.0'은 거스를 수 없는 큰 흐름이란 점을 인정하고, 급변하고 있는 현실 상황을 냉정하게 직시하는 것이다.

중국 대륙에 더이상 과거의 중국은 없다. '세계의 공장' 중국은 짧은 시간에 '첨단 기술과 자본의 공룡'으로 진화했다. 중국을 대할때 우리에게 필요한 것은 근거없는 격하도 막연한 두려움도 아니다. 중국이 애쓰는 글로벌 기술 생태계 재편 속에서 우리는 어떤 독보적 경쟁력을 유지할지, 그리고 '중국 2.0'을 어찌 활용할지 맞춤한 전략을 짜고 실행해 가면 된다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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