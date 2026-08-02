현대차·제네시스, 12개 차종 할인 판매

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아이오닉 9 최대 550만원 할인, 8월까지 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 현대차와 제네시스는 '썸머 페스타' 프로모션 대상을 기존 7개 차종에서 12개로 늘리고 운영 기간을 8월까지 연장한다고 2일 밝혔다.

3일부터 시작되는 확대 프로모션에는 팰리세이드, 싼타페, 쏘나타, 스타리아 등 현대차 4개 모델과 GV80, GV70, G80 등 제네시스 3개 모델에 아이오닉 9, 아이오닉 6, 아이오닉 5, 코나 일렉트릭 등 전기차 4종과 더 뉴 그랜저가 추가된다.

현대차와 제네시스는 '썸머 페스타' 프로모션 대상을 기존 7개 차종에서 12개로 늘리고 운영 기간을 8월까지 연장한다고 2일 밝혔다. [사진= 현대차]

할인 규모는 차종별로 다르다. 아이오닉 9은 최대 550만원, 싼타페와 아이오닉 6·5, 코나 일렉트릭은 최대 300만원을 할인받을 수 있다.

팰리세이드와 더 뉴 그랜저, 스타리아는 최대 200만원, 쏘나타는 최대 100만원 할인이 적용된다. 제네시스는 GV80이 최대 5%, G80이 최대 4%, GV70이 최대 3% 할인된다.

전기차 할인에는 현대차의 '아이오닉 100만대 기념 할인혜택' 150만원이 포함돼 있다. 팰리세이드와 싼타페, 쏘나타, 스타리아는 하이브리드 모델도 대상이지만 더 뉴 그랜저 하이브리드는 제외된다.

현대차는 더 뉴 그랜저(하이브리드 제외) 할부 구매 고객을 위한 저금리 프로모션도 8월 한 달간 운영한다. 36개월 할부 금리는 4.9%에서 3.0%로, 48개월은 5.0%에서 3.5%로, 60개월은 5.1%에서 4.0%로 인하된다.

프로모션은 8월 31일까지 진행된다.

현대차 관계자는 "고객 여러분의 성원에 힘입어 썸머 페스타 프로모션의 대상 차종과 기간을 확대했다"며 "고객이 부담 없이 원하는 차량을 선택할 수 있도록 앞으로도 다양한 혜택을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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