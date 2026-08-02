[부고] 조태원(대신증권 고객솔루션부장)씨 장모상

▲전미향씨 별세, 박무식씨 배우자상, 박경진(범박초등학교 행정실장)·지은·경은(서울대학교 정밀기계설계공동연구소)씨 모친상, 임종은(소사경찰서 청문감사인권관실)·조태원(대신증권 고객솔루션 부장)·방상현(SK하이닉스)씨 장모상
= 별세 : 2일
= 빈소 : 서울성모장례식장 2호실
= 발인 : 4일 오전 7시
= 장지 : 용인 아너스톤
= 연락처 : 02-2258-5940
dconnect@newspim.com
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▲전미향씨 별세, 박무식씨 배우자상, 박경진(범박초등학교 행정실장)·지은·경은(서울대학교 정밀기계설계공동연구소)씨 모친상, 임종은(소사경찰서 청문감사인권관실)·조태원(대신증권 고객솔루션 부장)·방상현(SK하이닉스)씨 장모상
= 별세 : 2일
= 빈소 : 서울성모장례식장 2호실
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