최윤범 고려아연 회장 "글로벌 핵심광물 플랫폼 기업으로 도약"

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창립 52주년 기념사에서 비전 제시

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 창립 52주년을 맞은 고려아연이 글로벌 핵심광물 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 의지를 밝혔다.

2일 고려아연에 따르면 최윤범 고려아연은 회장이 지난달 31일 창립기념사를 통해 이 같은 비전을 제시했다.

최윤범 고려아연 회장. [사진=뉴스핌 DB]

최 회장은 "지난 반세기 동안 세계 최고의 제련소를 만들었던 것처럼 글로벌 시장에서 또 하나의 성공 신화를 함께 써 내려가자"며 "모두가 함께 뜨겁게 타오르는 도가니와 풀무로 들어가 더 큰 가치를 만들어내자"고 말했다.

미국 테네시주에서 추진 중인 통합제련소 건설 사업 '프로젝트 크루서블'에 대해서도 언급했다.

최 회장은 "크루서블(crucible)은 은을 녹여 정련하는 도가니이자 뜨거운 불을 견디며 새로운 가치를 만들어내는 공간이라는 점에서 고려아연의 본질과 미래 비전을 가장 잘 담아낸 이름"이라며 "프로젝트 크루서블이 완성되고 우리의 심장이 테네시에서도 뛰는 그날까지 우리의 마음 역시 뜨거운 도가니 속에서 더욱 단련되고 성장할 것"이라고 덧붙였다.

또한 신재생에너지와 그린수소·이차전지 소재·자원순환 사업으로 대표되는 고려아연의 신사업 전략 '트로이카 드라이브'의 성과도 소개했다.

지난 2년간 이어진 영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁에 대해서 최 회장은 "정말 많은 생각과 고민, 갈등과 번뇌를 느꼈다"면서도 "프로젝트 크루서블이 시작되고 그 꿈을 함께 이루어 나아가는 데 온 힘을 다하는 지금 아프고 이해하지 못했던 일들이 어쩌면 엄청난 축복의 시작이었다는 확신이 있다"고 전했다.

origin@newspim.com