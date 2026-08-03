[중국증시 주간 포인트] ①美中 7월 거시경제 지표, 스페이스X 실적∙락업해제, 비야디 휴머노이드 로봇, 유니트리 상장, 딥시크∙그록 AI LLM 신모델

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 3일~8월 9일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △연준 금리방향 핵심 변수 '美 7월 고용지표' 발표 △中 7월 물가∙민간 제조업∙수출입 데이터 공개 △'스페이스X', 실적발표∙락업 해제 △비야디, 8월 초 휴머노이드 로봇 공개 △유니트리 상장 임박, 5일 수요예측·10일 청약 △딥시크∙그록, AI LLM 신모델 속속 출시 △북미 최대 AI 콘퍼런스 'Ai4 2026' △글로벌 대표 메모리 행사 'FMS 2026' △화웨이 자동차∙OS 신제품 발표회 △양자컴퓨팅 학술회 'CCF 양자컴퓨팅대회' △GEM 주최 '리튬 산업 관련 대회' △전력∙에너지저장 관련 대회 'CIES 2026' △국내외 반도체∙의약 대표 기업 실적 발표 등을 꼽았다.

◆ 미·중 7월 거시경제 지표 발표

1. 연준 금리방향 핵심 변수 '美 7월 고용지표'

8월 7일(현지시간) 미국 노동부가 공개하는 7월 고용보고서는 금주 시장이 주목할 가장 중요한 거시경제 일정이다. 비농업부문 고용은 로이터 조사 기준으로 9만1000명 증가했을 것으로, 실업률은 4.3%로 예상된다.

이는 7월 FOMC 회의에서 기준금리를 동결한 이후 처음 공개되는 완전한 고용지표로, 시장의 9월 금리 경로를 결정할 핵심 변수가 될 전망이다. 고용이 강하면 금리인하 가능성이 낮아지고, 고용이 약하면 금리인하를 검토할 가능성이 높아진다.

이에 앞서 5일과 6일 각각 공개되는 민간 고용 정보 제공업체인 ADP(Automatic Data Processing) 민간고용보고서와 신규 실업수당 청구건수는 고용보고서 발표에 앞서 선행 신호를 제공한다.

또 3일과 5일에는 각각 ISM 제조업지수와 비제조업 PMI 데이터가 공개, 7월 미국 경기 흐름을 종합적으로 보여줄 전망이다.

2. 中 7월 물가∙민간 제조업∙수출입 데이터 공개

중국에서는 8월 9일 발표되는 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 정치국 회의 이후 물가 흐름을 점검하는 시험대가 될 전망이다. 6월 CPI는 전년 동기 대비 1.0% 상승했고, PPI는 전년 동기 대비 4.1% 상승했다.

앞서 3일에는 수출기업 중심의 레이팅독(RatingDog) 제조업 PMI(구매관리자지수) 7월 데이터가 공개된다. 국가통계국이 발표하는 PMI는 조사 대상이 국유기업과 대기업 중심인 반면, 레이팅독 PMI는 조사 대상이 민간 중소기업 중심이라는 점에서 차이가 있다.

7일에는 7월 수출입과 외환보유액도 데이터도 공개된다.

[사진 = 국가통계국] 중국 월간 소비자물가지수(CPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.

[사진 = 국가통계국] 중국 월간 생산자물가지수(PPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.

◆ 상업용 항공우주∙AI∙로봇 기업 이슈

1. '스페이스X', 실적발표∙락업 해제

8월 4일 장 마감 후(현지시간) 이뤄지는 스페이스X(SPCX)의 상장 이후 첫 분기 실적 발표는 이번 주 시장의 최대 관심사 중 하나가 될 전망이다.

스페이스X는 지난 6월 12일 주식시장 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)로 나스닥에 상장한 이후 스타링크(Starlink) 매출과 스타십(Starship)의 상업화에 대한 시장의 기대가 꾸준히 높아지고 있다.

이어 8월 6일에는 1160억 달러 규모의 보호예수(락업) 해제가 예정돼 있다. 이는 미국증시 역사상 단일 종목 기준 최대 규모의 락업 해제로 기록될 전망이며, 스페이스X는 물론 나스닥 시장 전체의 유동성에도 시험대가 될 것으로 예상된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 스페이스X(SPCX)

2. 비야디, 8월 초 휴머노이드 로봇 공개

중국 대표 전기차 제조사 비야디(比亞迪·BYD, 002594.SZ/1211.HK)는 8월 초 휴머노이드 로봇을 공개할 예정이다.

현지 매체 보도에 따르면 비야디는 오는 8월 '디스페이스(迪空間)'에서 휴머노이드 로봇을 공개할 계획이라고 밝혔다.

참고로 디스페이스는 비야디가 조성한 신에너지차 과학관으로, 현재 정저우(鄭州)와 톈진(天津) 등에 개관해 있으며 무료 관람과 몰입형 체험을 중심으로 운영되고 있다

업계에서는 이번 공개가 개념 기술 발표가 아닌 실제 조작이 가능한 실물 시제품을 일반에 처음 선보이는 자리가 될 것으로 보고 있다.

앞서 7월 25일 비야디 산하 '디스페이스' 공식 위챗 계정은 휴머노이드 로봇 포스터를 공개하며 "8월 초 새로운 친구가 여러분을 만나러 온다"는 문구를 게재한 바 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 비야디(002594.SZ/1211.HK)

[사진 = 비야디(BYD) 디스페이스 공식 웨이보] 비야디(比亞迪·BYD, 002594.SZ/1211.HK)가 게시한 8월초 휴머노이드 로봇 공개 예정 포스터.

3. 유니트리 상장 임박, 5일 수요예측·10일 청약

중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE)가 8월 5일 기업공개(IPO) 기관 수요예측을 시작할 예정이다.

앞서 7월 30일 유니트리는 저녁 공시를 통해 자사의 상하이증권거래소 커촹반 상장 신청이 상장심사위원회 심의를 통과했으며, 중국 증권감독관리위원회(CSRC)의 등록 승인이 완료됐다고 밝혔다.

기관 대상 수요예측은 8월 5일 실시되며, 기관·일반 공모주 청약은 8월 10일, 납입일은 8월 12일로 정해졌다.

투자설명서에 따르면 유니트리의 2025년 매출은 16억9900만 위안, 비경상손익을 제외한 순이익은 5억9000만 위안으로 재무 상태와 지속적인 수익 창출 능력이 크게 개선됐다.

아울러 2026년 상반기 실적 전망도 공개했다. 회사는 올해 1~6월 매출이 10억5200만~11억2800만 위안, 모회사 지배주주 귀속 순이익은 2억5800만~3억600만 위안이 될 것으로 예상했다.

유니트리는 IPO를 통해 조달한 자금에서 발행 비용을 제외한 금액을 사업의 우선순위에 따라 총 4개 프로젝트에 투자할 계획이라고 밝혔다. 투자 대상은 지능형 로봇 모델 연구개발, 로봇 본체 연구개발, 차세대 지능형 로봇 제품 개발, 지능형 로봇 제조기지 건설 등이며, 이 가운데 지능형 로봇 모델 연구개발 프로젝트의 투자 규모가 가장 크다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.24 pxx17@newspim.com

4. 딥시크∙그록, AI LLM 신모델 속속 출시

① 딥시크 'V4-Flash 테스트, V4-Pro도 곧 출시'

7월 31일 중국 대표 AI 거대언어모델(LLM) 개발업체 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀)가 업데이트 로그를 통해 DeepSeek-V4-Flash 정식 버전 API의 공개 테스트를 시작했다고 발표했다.

DeepSeek-V4-Flash-0731은 모델 구조와 규모가 기존 DeepSeek-V4-Flash-preview와 동일하지만, 사후 학습(Post-training)을 새롭게 진행한 버전이다.

이와 함께 DeepSeek-V4-Pro 정식 버전도 최대한 빠른 시일 내 출시할 예정이라고 밝혔다.

② 머스크 AI 'Grok 4.6' 출시 임박

7월 말 일론 머스크는 엑스(X∙옛 트위터)를 통해 그록(Grok) 4.6이 향후 1주일 내 출시될 예정이라고 밝혔다. 구체적 일정은 공개되지 않았다.

pxx17@newspim.com