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[중국증시 주간 포인트] ①美中 7월 거시경제 지표, 스페이스X 실적∙락업해제, 비야디 휴머노이드 로봇, 유니트리 상장, 딥시크∙그록 AI LLM 신모델

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증권·경제 매체들이 8월3일 중국증시 변수로 미·중 7월 경제지표와 AI·로봇·항공우주 이슈를 짚었다.
  • 7일 미국 7월 고용보고서와 9일 중국 CPI·PPI·수출입 지표가 금리와 경기 방향을 가늠할 핵심 변수로 주목됐다.
  • 4일 스페이스X 실적·락업 해제와 비야디·유니트리·딥시크·그록 등 AI·로봇 관련 기업 이벤트가 투자 포인트로 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 8월 3일 오전 00시01분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 3일~8월 9일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △연준 금리방향 핵심 변수 '美 7월 고용지표' 발표 △中 7월 물가∙민간 제조업∙수출입 데이터 공개 △'스페이스X', 실적발표∙락업 해제 △비야디, 8월 초 휴머노이드 로봇 공개 △유니트리 상장 임박, 5일 수요예측·10일 청약 △딥시크∙그록, AI LLM 신모델 속속 출시 △북미 최대 AI 콘퍼런스 'Ai4 2026' △글로벌 대표 메모리 행사 'FMS 2026' △화웨이 자동차∙OS 신제품 발표회 △양자컴퓨팅 학술회 'CCF 양자컴퓨팅대회' △GEM 주최 '리튬 산업 관련 대회' △전력∙에너지저장 관련 대회 'CIES 2026' △국내외 반도체∙의약 대표 기업 실적 발표 등을 꼽았다.

◆ 미·중 7월 거시경제 지표 발표

1. 연준 금리방향 핵심 변수 '美 7월 고용지표'

8월 7일(현지시간) 미국 노동부가 공개하는 7월 고용보고서는 금주 시장이 주목할 가장 중요한 거시경제 일정이다. 비농업부문 고용은 로이터 조사 기준으로 9만1000명 증가했을 것으로, 실업률은 4.3%로 예상된다.

이는 7월 FOMC 회의에서 기준금리를 동결한 이후 처음 공개되는 완전한 고용지표로, 시장의 9월 금리 경로를 결정할 핵심 변수가 될 전망이다. 고용이 강하면 금리인하 가능성이 낮아지고, 고용이 약하면 금리인하를 검토할 가능성이 높아진다.

이에 앞서 5일과 6일 각각 공개되는 민간 고용 정보 제공업체인 ADP(Automatic Data Processing) 민간고용보고서와 신규 실업수당 청구건수는 고용보고서 발표에 앞서 선행 신호를 제공한다.

또 3일과 5일에는 각각 ISM 제조업지수와 비제조업 PMI 데이터가 공개, 7월 미국 경기 흐름을 종합적으로 보여줄 전망이다.  

2. 中 7월 물가∙민간 제조업∙수출입 데이터 공개

중국에서는 8월 9일 발표되는 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 정치국 회의 이후 물가 흐름을 점검하는 시험대가 될 전망이다. 6월 CPI는 전년 동기 대비 1.0% 상승했고, PPI는 전년 동기 대비 4.1% 상승했다.

앞서 3일에는 수출기업 중심의 레이팅독(RatingDog) 제조업 PMI(구매관리자지수) 7월 데이터가 공개된다. 국가통계국이 발표하는 PMI는 조사 대상이 국유기업과 대기업 중심인 반면, 레이팅독 PMI는 조사 대상이 민간 중소기업 중심이라는 점에서 차이가 있다.

7일에는 7월 수출입과 외환보유액도 데이터도 공개된다.

[사진 = 국가통계국] 중국 월간 소비자물가지수(CPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.
[사진 = 국가통계국] 중국 월간 생산자물가지수(PPI) 증가율 추이. 파란색 선은 전년동기대비, 노란색 선은 전월대비 증가율을 나타냄.

◆ 상업용 항공우주∙AI∙로봇 기업 이슈

1. '스페이스X', 실적발표∙락업 해제  

8월 4일 장 마감 후(현지시간) 이뤄지는 스페이스X(SPCX)의 상장 이후 첫 분기 실적 발표는 이번 주 시장의 최대 관심사 중 하나가 될 전망이다.

스페이스X는 지난 6월 12일 주식시장 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)로 나스닥에 상장한 이후 스타링크(Starlink) 매출과 스타십(Starship)의 상업화에 대한 시장의 기대가 꾸준히 높아지고 있다.

이어 8월 6일에는 1160억 달러 규모의 보호예수(락업) 해제가 예정돼 있다. 이는 미국증시 역사상 단일 종목 기준 최대 규모의 락업 해제로 기록될 전망이며, 스페이스X는 물론 나스닥 시장 전체의 유동성에도 시험대가 될 것으로 예상된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 스페이스X(SPCX)

2. 비야디, 8월 초 휴머노이드 로봇 공개

중국 대표 전기차 제조사 비야디(比亞迪·BYD, 002594.SZ/1211.HK)는 8월 초 휴머노이드 로봇을 공개할 예정이다.

현지 매체 보도에 따르면 비야디는 오는 8월 '디스페이스(迪空間)'에서 휴머노이드 로봇을 공개할 계획이라고 밝혔다.

참고로 디스페이스는 비야디가 조성한 신에너지차 과학관으로, 현재 정저우(鄭州)와 톈진(天津) 등에 개관해 있으며 무료 관람과 몰입형 체험을 중심으로 운영되고 있다

업계에서는 이번 공개가 개념 기술 발표가 아닌 실제 조작이 가능한 실물 시제품을 일반에 처음 선보이는 자리가 될 것으로 보고 있다.

앞서 7월 25일 비야디 산하 '디스페이스' 공식 위챗 계정은 휴머노이드 로봇 포스터를 공개하며 "8월 초 새로운 친구가 여러분을 만나러 온다"는 문구를 게재한 바 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 비야디(002594.SZ/1211.HK)

[사진 = 비야디(BYD) 디스페이스 공식 웨이보] 비야디(比亞迪·BYD, 002594.SZ/1211.HK)가 게시한 8월초 휴머노이드 로봇 공개 예정 포스터.

3. 유니트리 상장 임박, 5일 수요예측·10일 청약

중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE)가 8월 5일 기업공개(IPO) 기관 수요예측을 시작할 예정이다.

앞서 7월 30일 유니트리는 저녁 공시를 통해 자사의 상하이증권거래소 커촹반 상장 신청이 상장심사위원회 심의를 통과했으며, 중국 증권감독관리위원회(CSRC)의 등록 승인이 완료됐다고 밝혔다. 

기관 대상 수요예측은 8월 5일 실시되며, 기관·일반 공모주 청약은 8월 10일, 납입일은 8월 12일로 정해졌다.

투자설명서에 따르면 유니트리의 2025년 매출은 16억9900만 위안, 비경상손익을 제외한 순이익은 5억9000만 위안으로 재무 상태와 지속적인 수익 창출 능력이 크게 개선됐다.

아울러 2026년 상반기 실적 전망도 공개했다. 회사는 올해 1~6월 매출이 10억5200만~11억2800만 위안, 모회사 지배주주 귀속 순이익은 2억5800만~3억600만 위안이 될 것으로 예상했다.

유니트리는 IPO를 통해 조달한 자금에서 발행 비용을 제외한 금액을 사업의 우선순위에 따라 총 4개 프로젝트에 투자할 계획이라고 밝혔다. 투자 대상은 지능형 로봇 모델 연구개발, 로봇 본체 연구개발, 차세대 지능형 로봇 제품 개발, 지능형 로봇 제조기지 건설 등이며, 이 가운데 지능형 로봇 모델 연구개발 프로젝트의 투자 규모가 가장 크다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.24 pxx17@newspim.com

4. 딥시크∙그록, AI LLM 신모델 속속 출시

① 딥시크 'V4-Flash 테스트, V4-Pro도 곧 출시'

7월 31일 중국 대표 AI 거대언어모델(LLM) 개발업체 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀)가 업데이트 로그를 통해 DeepSeek-V4-Flash 정식 버전 API의 공개 테스트를 시작했다고 발표했다.

DeepSeek-V4-Flash-0731은 모델 구조와 규모가 기존 DeepSeek-V4-Flash-preview와 동일하지만, 사후 학습(Post-training)을 새롭게 진행한 버전이다.

이와 함께 DeepSeek-V4-Pro 정식 버전도 최대한 빠른 시일 내 출시할 예정이라고 밝혔다.

② 머스크 AI 'Grok 4.6' 출시 임박

7월 말 일론 머스크는 엑스(X∙옛 트위터)를 통해 그록(Grok) 4.6이 향후 1주일 내 출시될 예정이라고 밝혔다. 구체적 일정은 공개되지 않았다.

pxx17@newspim.com

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SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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