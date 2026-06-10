재난 현장 통신 두절 막는다…소방청, 긴급구조 통신 우선접속 서비스 도입

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통신 3사 참여 국내 첫 상용망 기반 서비스

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 대형 재난이나 통신망 과부하 상황에서도 소방대원이 우선적으로 통신망을 사용할 수 있는 긴급구조 통신 서비스가 국내 최초로 도입된다.

소방청은 통신 3사와 협력해 '상용망 기반 긴급구조 통신 우선접속 서비스'를 이달 초부터 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 서비스는 대형 화재나 복합재난 발생으로 통신 수요가 급증하는 상황에서도 현장 소방대원에게 통신망 접속 우선권과 데이터 전송 우선권을 부여해 안정적인 통신 환경을 제공하는 것이 핵심이다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

현재 현장 출동대가 사용하는 정보통신장비 상당수가 상용 이동통신망을 기반으로 운영되고 있는 만큼, 재난 현장에서 발생할 수 있는 통신 장애를 최소화하고 지휘·통제 체계를 안정적으로 유지하기 위해 마련됐다.

서비스가 적용되면 출동 지령과 재난 위치 안내, 차량 동태 보고, 소방활동 정보 전송은 물론 응급환자 처치를 위한 응급지도 의사와의 영상통화도 보다 안정적으로 이뤄질 수 있게 된다.

이번 서비스는 LG유플러스가 소방청에 제안한 뒤 SK텔레콤과 KT가 참여하면서 추진됐다. 과학기술정보통신부의 망 중립성 가이드라인 제정 이후 기술 개발을 통해 소방 전용 단말기 약 1만8600대에 우선접속 서비스를 적용한 것은 이번이 처음이다.

통신 3사는 우선접속 전용 유심(USIM)을 장착한 소방 단말기를 대상으로 현장 실증을 진행했으며, 통신망 혼잡 상황에서도 신호가 우선 전송될 수 있도록 시스템을 구축했다.

그동안에는 일반 이용자와 소방대원이 동일한 조건으로 상용 통신망을 이용해 재난 현장에서 통신량이 집중될 경우 접속 지연이나 장애 우려가 제기돼 왔다. 이번 서비스 도입으로 현장 소방대원의 통신 안정성이 크게 향상될 것으로 소방청은 기대하고 있다.

소방청 관계자는 "재난 현장에서 가장 중요한 것은 신속한 상황 공유와 지휘 통제"라며 "상용 이동통신망에서도 통신 우선 전송이 가능해져 현장 대응의 속도와 정확성이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

abc123@newspim.com