카카오, 중소사업자용 채널 광고 상품 '우리채널 알리기' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 27일 중소사업자 대상 쉬운광고에 새 상품 우리채널 알리기를 출시했다
- 우리채널 알리기는 카카오톡 채널 친구 추가당 광고비를 지불하는 CPA 방식으로 운영된다
- 카카오는 출시 기념 비즈쿠폰을 지급하고 쇼핑포인트를 제공하며 신규 고객 확보와 소통을 지원한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 중소사업자 대상 광고 플랫폼 '쉬운광고'에 새로운 상품을 추가했다. 27일 출시한 '우리채널 알리기'는 카카오톡 채널 친구 추가를 목표로 하는 광고 상품이다.
'우리채널 알리기'는 친구 추가 성과에 따라 광고비를 지불하는 CPA(Cost Per Action) 방식으로 운영된다. 광고주가 친구 추가 1건당 단가를 직접 설정할 수 있으며 카카오는 업종별 추천 단가를 제공한다. 광고는 카카오톡 비즈보드에 노출되며, 기본형과 쿠폰형 등 목적에 맞는 소재를 선택할 수 있다.
광고주는 친구 추가 성과와 톡스토어 구매 전환, 오프라인 쿠폰 사용 전환 등을 성과 리포트에서 확인할 수 있다.
카카오는 출시 기념으로 광고계정을 생성한 사업자에게 비즈쿠폰 3만원을 지급하고, 자동결제카드를 등록하면 추가로 3만원을 제공한다. 광고를 통해 카카오톡 채널을 추가한 이용자에게는 카카오쇼핑포인트 100원을 지급한다.
'우리채널 알리기'는 지난해 6월 출시한 '쉬운광고' 플랫폼의 두 번째 상품이다. 첫 상품인 '우리매장 알리기'에 이어 신규 고객 확보와 고객 소통을 지원하는 서비스로 자리잡는다.
origin@newspim.com