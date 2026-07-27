[컨콜] 한화오션 "캐나다 잠수함 수주 실패 송구…중동·남미 등 재도전"

AI 핵심 요약beta
- 한화오션은 27일 캐나다 잠수함 사업 탈락에 사과했다
- 캐나다 사업 경쟁 경험을 토대로 해외 수주전에 활용하겠다고 했다
- 그리스·태국·중동·남미 등 잠수함 시장 재도전에 나서겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 캐나다 잠수함 사업 우선협상대상자 선정에서 탈락한 데 대해 사과하고 중동과 남미 등 해외 잠수함 시장에 다시 도전하겠다고 밝혔다.
한화오션은 27일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "캐나다 잠수함 수주에 혼신의 힘을 다했지만 원하는 결과를 얻지 못했다"며 "많은 투자자에게 실망을 안겨드린 점에 대해 진심으로 송구하게 생각한다"고 말했다.
다만 독자 개발한 잠수함 플랫폼을 기반으로 독일 업체와 최종 단계까지 경쟁한 것은 한화오션의 기술력과 사업 수행 역량이 세계 시장에서 통할 수 있다는 점을 보여준 결과라고 평가했다.
한화오션은 캐나다 사업에서 확보한 네트워크와 제안 역량, 해외 고객 대응 경험을 향후 잠수함·수상함 수주전에 활용할 계획이다.
회사 측은 "그리스와 태국, 중동, 남미 등 새로운 시장을 계속 두드릴 것"이라며 "국내 KDDX와 장보고 사업, 해외 수 상함 신조와 미 해군 관련 사업 등 다양한 기회를 논의하고 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com