국내외 재난 현장 투입 대비…소방청 국제구조대 출동훈련 실시

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 해외 대형 재난 발생에 대비해 국제구조대의 출동 태세를 점검하고 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

소방청은 지난달 27일부터 29일까지 사흘간 중앙119구조본부에서 '2026년 상반기 국제구조대 출동대비훈련'을 실시했다고 8일 밝혔다.

소방청 국제구조대가 해외재난을 대비해 야간 붕괴 건물 인명구조 실전 훈련을 실시하고 있다. [사진=소방청]

이번 훈련은 국내외 대규모 재난 상황을 가정해 구조대의 출동 준비부터 현장 활동, 철수와 복귀까지 전 과정을 점검하기 위해 마련됐다. 특히 올해 새롭게 선발된 국제구조대 인력풀 대원들이 참여해 국제 긴급구호 임무 수행 절차와 운영 체계를 익히는 데 중점을 뒀다.

훈련은 해외 재난 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 가정한 도상훈련과 장시간 실전훈련으로 나뉘어 진행됐다. 참가 대원들은 도상훈련을 통해 단계별 의사결정 과정을 숙지하고 현장 변수에 대한 대응 방안을 논의했다.

이어 36시간 동안 진행된 실전훈련에서는 숙영지 조성, 탐색·구조 활동, 장비 운용, 물류 지원 등 국제구조대의 핵심 임무를 수행하며 현장 대응 능력을 점검했다. 붕괴 건축물 수색과 인명 구조, 구조견 투입, 장비 전개 등의 훈련을 통해 팀 간 협업체계와 지휘·통제 역량도 강화했다.

대한민국 국제구조대는 해외에서 대형 재난이 발생할 경우 정부를 대표해 긴급구호 활동을 수행하는 전문 조직으로, 국제 기준에 부합하는 구조 역량 유지를 위해 정기적으로 출동 대비 훈련을 실시하고 있다.

김수환 중앙119구조본부장은 "올해 훈련이 신규 인력풀 대원들의 실전 대응역량을 높이고 국제구조대의 현장 대응체계를 한층 강화하는 계기가 됐다"며 "대한민국 국제구조대가 언제 어디서든 국민과 국제사회를 위해 임무를 수행할 수 있도록 실전 중심의 교육‧훈련을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com