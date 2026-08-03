[오늘의 정치일정] 8월 3일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 2일 해외순방을 마치고 귀국했다
- 국방부는 2일 국방방첩본부와 보안지원단 창설행사를 연다
- 여야는 2일 최고위와 현안 일정으로 분주했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
해외순방 귀국
<외교부>
-장관
남미 출장(정상 수행)
16:00 실국장회의
-1차관
16:00 실국장회의
-2차관
16:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국방방첩본부 창설행사(과천 청사)
-차관
10:00 국방보안지원단 창설행사(국방부)
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 형사소송법 개정 국민보고회(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동 139)
-정점식 원내대표
09:00 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동 139)
-정희용 사무총장
09:00 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동 139)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
12:30 라이더유니온 간담회(서울 양천구 등촌로 186 2층)
14:30 신임지도부 기본소득당 문미정 당대표 권한대행 및 용혜인 원내대표 예방(의원회관 505호)
19:00 CBS 박재홍 한판승부 출연
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
16:20 유튜브 <매불쇼> 출연
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
07:30 YTN라디오 장성철의 뉴스명당 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:30 조선일보Y <흑백여의도> 출연
-이주영 정책위의장
09:00 국회방송 '국회책마당' 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
19:15 KBC 여의도초대석 출연