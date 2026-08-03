트럼프 "이란과 '협상 형태로' 대화...내일 오후부터 시작"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일 이란과 호르무즈 해협 개방 합의에 이르렀다고 밝혔다.
- 트럼프는 3일 오후부터 이란과 협상 형태의 대화를 시작할 것이라며 추가 비핵화 합의도 전망했다.
- 트럼프는 전날 대이란 군사작전을 합의 요청으로 보류했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 호르무즈 해협 개방 문제와 관련해 이란과 이미 합의에 이르렀으며, 향후 비핵화를 위한 추가 합의도 이뤄질 것이라고 밝혔다.
로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴 DC로 복귀하는 에어포스원(전용기)에서 기자들과 만나 이같이 밝히고, "이란과 '협상 형태(in the form of negotiation)'의 대화를 하고 있다"면서 "(본격적인 협상이) 내일(3일) 오후부터 시작될 것"이라고 예고했다.
그는 "우리가 원할 때 언제든 갈 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 토요일인 전날 밤 대이란 군사작전 보류를 선언했다. 지난달 31일 대대적인 이란 공습을 예고했던 그는 이란 및 중동 국가들로부터 "합의의 틀에 대한 동의가 이뤄졌으니 공격을 보류해달란 요청을 받았다"며 공격 보류 배경을 설명했다.
wonjc6@newspim.com