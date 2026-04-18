정원오, 오세훈 서울시장 후보 확정에 "서울 미래 놓고 실력으로 경쟁하자"

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오세훈에 축하 인사…시민 삶 책임질 '실력' 강조

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 오세훈 현직 시장의 6·3 지방선거 국민의힘 후보 확정 소식에 "서울의 미래, 실력으로 경쟁하자"고 밝혔다.

정 후보는 이날 본인의 소셜미디어(SNS)를 통해 "국민의힘 서울시장 후보로 확정되신 오세훈 시장께 진심으로 축하의 인사를 드린다"며 이같이 말했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 오세훈 현직 시장의 6·3 지방선거 국민의힘 후보 확정 소식에 "서울의 미래, 실력으로 경쟁하자"고 밝혔다. 사진은 정 후보. [사진=뉴스핌DB]

그러면서 "이번 선거가 시민의 삶과 서울의 미래를 책임질 '실력'을 놓고 당당하게 정책으로 경쟁하는 공론장이 되기를 희망한다"고 덧붙였다.

오 시장은 이날 국민의힘 서울시장 경선에서 박수민 의원과 윤희숙 전 의원을 제치고 최종 선정됐다.

5선 도전을 확정 지은 오 시장은 이날 본인의 SNS에서 "서울을 내어주면 정권의 폭주를 막을 마지막 제동장치가 사라진다"며 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

yek105@newspim.com