靑, WSJ '李정부 강경좌파' 칼럼 반박 기고…"심각한 왜곡"

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최성아 해외언론비서관, WSJ에 반박 칼럼 기고

"李 정부 취임 후 한미동맹 강화...모범 동맹국 부상"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 청와대가 이재명 정부를 '강경 좌파'로 표현한 미국 보수 인사들의 월스트리트저널(WSJ) 칼럼에 대해 "심각한 왜곡"이라고 반박했다.

최성아 청와대 해외언론비서관은 5일 현지시간 WSJ에 반박 기고문을 내고 해당 칼럼에 대해 "정치적 이견을 제도의 쇠퇴로, 일상적인 외교 활동을 동맹에 대한 약속(commitment)의 근본적 변화로 혼동했다"면서 이같이 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이는 오늘날 대한민국의 현실을 반영하지 못할 뿐 아니라, 미국의 가장 가까운 동맹국 가운데 하나에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다"고 지적했다.

앞서 지난 1일 니콜라스 에버스탯 미국기업연구소 연구원과 로렌스 펙 북한자유연합 자문위원은 WSJ에 '한국, 미국에 대해 강경 좌파 노선으로 전환'이라는 제목의 칼럼을 게재했다. 이들은 해당 칼럼에서 한미동맹이 도널드 트럼프 미국 행정부의 불확실성뿐 아니라 '강경 좌파 한국 정부의 무모함'에도 직면했다고 주장했다.

이에 대해 최 비서관은 "이재명 정부는 취임 이후 미국과 긴밀히 협력해 안보, 경제 회복력, 첨단기술, 전략산업 등 다양한 분야에서 한미동맹을 강화하고 현대화해왔다"고 반박했다.

그는 "한국은 미국 고위 당국자들이 언급한 바와 같이 '모범 동맹국'으로 부상했다"며 "대미 투자를 통해 미국의 산업 재건에 기여하고, 양국의 기술 경쟁력을 강화하며, 공동 방위를 위해 더 큰 책임을 맡고 있다"고 설명했다.

이어 "대한민국이 헌정 질서와 미국과의 동맹, 그리고 수십 년 동안 이 파트너십을 지탱해 온 가치와 이해관계에 확고히 헌신하고 있다는 점에는 어떠한 의문도 있어서는 안 된다"고 강조했다.

최 비서관은 "대한민국은 세계에서 가장 역동적인 민주주의 국가 가운데 하나"라며 "한국의 헌정 체제와 독립적인 국가기관, 활발한 공론장은 민주주의 쇠퇴의 징후가 아니라 민주주의의 회복력과 성숙함을 보여주는 증거"라고 밝혔다.

그러면서 "한미동맹은 새로운 도전에 대응하기 위해 계속 진화하고 있다"며 "동맹의 미래는 이념적 가정이 아니라 사실과 성과를 기준으로 평가돼야 한다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com