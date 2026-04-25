국민의힘, 정동영 통일장관 경질 촉구…"미국과의 신뢰 회복 시작"

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野 "위성락, 현재 한미 관계 '비정상'이라고 규정"

與 "국민의힘, 진의 왜곡해 자의적 해석"



[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 25일 '북한 구성 핵시설' 발언 논란과 관련해 정동영 통일부 장관에 대한 경질을 촉구했다.

장 대표는 이날 페이스북에 "위성락 청와대 국가안보실장이 한미관계가 '비정상'임을 공식 인정했다"며 "한반도 안보의 핵심 축인 한미동맹이 흔들리고 있다는 솔직한 고백"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 '북한 구성 핵시설' 발언 논란과 관련해 정동영 통일부 장관에 대한 경질을 촉구했다. 사진은 장 대표가 지난 24일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 브리핑을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

장 대표는 "그러면서도 정 장관의 기밀 유출은 끝내 인정하지 않았다"며 "문제를 '회피'하는 방식으로는 '한미동맹'을 유지할 수 없다"고 지적했다.

이어 "'동맹'의 기반은 '신뢰'"라며 "회피와 변명은 신뢰도 동맹도 무너뜨린다. 미국과의 신뢰 회복, 정 장관 경질이 답"이라고 덧붙였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 이날 논평에서 "이재명 정부 외교·안보 핵심 인사인 위 실장이 현재의 한미 관계를 '비정상적인 상태'라고 규정했다"며 "총체적 난국에 빠진 외교·안보 라인의 전면 쇄신을 촉구한다"고 했다.

그러면서 "이재명 대통령은 안보 실패의 장본인인 정 장관을 즉각 경질하고 무너진 한미 신뢰를 복원하기 위한 실질적이고 구체적인 조치에 즉각 나서라"고 촉구했다.

더불어민주당(민주당)은 국민의힘이 한미 동맹에 균열을 내는 정치 공세를 중단해야 한다고 반박했다.

장윤미 민주당 대변인은 서면 브리핑에서 "국민의힘이 (위 실장의) 발언 진의를 왜곡하고 자의적 해석을 덧씌우고 있다"고 주장했다.

그는 "위 실장 발언은 한미 간 현안을 안정적으로 관리해야 한다는 의지에서 나온 것일 뿐 한미동맹이 흔들렸다는 의미가 아니다"라며 "하지도 않은 발언을 지어내면서 동맹 균열을 기정사실화하는 행태는 구태 정치 전형"이라고 했다.

hong90@newspim.com