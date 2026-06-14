캐나다 60조 잠수함 사업 앞두고… 한·캐나다 해군, 부산 남방 연합훈련

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12일 부산 기항 계기 협력훈련… 소양함·링스 투입

핼리팩스급 샬럿타운함 참가… 대함·대잠 연계

이달 말 사업 결정 앞두고 양국 해군 접촉 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군작전사령부는 지난 12일 부산 남방 해상에서 캐나다 해군 5100t급 호위함 샬럿타운함과 연합협력훈련을 실시했다고 14일 밝혔다. 이번 훈련은 이달 말로 예상되는 약 60조원 규모 캐나다 차기 잠수함 사업을 앞둔 시점에 진행됐다.

훈련은 샬럿타운함의 부산 기항을 계기로 추진됐다. 해군은 군수지원함 1만t급 소양함과 해상작전헬기 링스를 투입해 통신망 교신 설정, 전술기동, 해상 보급 접근 절차 등을 수행했다고 밝혔다.

해군 소양함과 캐나다 해군 샬럿타운함이 지난 12일 부산 남방 해상에서 연합협력훈련을 하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.06.14 gomsi@newspim.com

샬럿타운함은 1995년 취역한 핼리팩스급 호위함으로 승조원 242명이 탑승한다. 57㎜ 함포와 팔랑스 근접방어무기체계(CIWS), 하푼 대함미사일 등을 탑재한 것으로 확인됐다.

앞서 지난 3~4일에는 캐나다 서부 해상에서 한·캐나다 연합해상훈련이 진행됐다. 한국 해군 도산안창호함과 대전함, AW-159 헬기와 캐나다 코너브룩함, 오타와함, CH-148, CP-140 등이 참가했다. 훈련을 위해 캐나다 승조원 6명이 도산안창호함에 탑승했다.

해군에 따르면, 양국은 대함사격, 대잠전, 헬기 이착함 훈련을 실시했다. 해군 관계자는 "상호운용성 향상과 연합작전 수행 절차 숙달을 위한 일정으로 진행됐다"고 밝혔다.

해군은 향후에도 캐나다 해군과 연합훈련과 교류를 이어갈 계획이라고 밝혔다. 김형철 해양작전본부장은 "양국 간 협력 확대를 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com