전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.06 (토)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

도산안창호함, 캐나다 서부서 연합 대잠·대함훈련… '림팩' 앞두고 실전 점검

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국·캐나다 해군이 3~4일 캐나다 서부 해역에서 대잠·대함 연합훈련을 실시했다
  • 수상함·잠수함·헬기·초계기가 참가해 원거리 해역 연합작전 수행 절차와 한국형 잠수함 운용능력을 점검했다
  • 캐나다 잠수함 승조원 6명이 도산안창호함에 승선해 전 과정에 참여했고 양국은 림팩 앞두고 상호운용성과 협력을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3000톤급 도산안창호함·캐나다 코너브룩함 등 함정 4척·항공기 3대 투입
대잠전·대함사격·헬기 이착함… 연합대응능력·상호운용성 검증
캐나다 잠수함 승조원 6명, 도산안창호함 타고 하와이까지 림팩훈련 동행

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 캐나다 서부 해역에서 한국·캐나다 해군이 3~4일(현지시각) 대잠전과 대함사격, 헬기 이·착함을 포함한 연합훈련을 실시하며 대서양·태평양을 잇는 해양안보 협력을 재점검했다. 이번 훈련은 인도·태평양 다국 간 연합훈련인 환태평양훈련(RIMPAC, 림팩)을 앞두고 양국 해군의 실전 운용 능력과 상호운용성을 확인하는 자리였다.

한국 시각으로 6월 4일부터 5일(캐나다 현지시각으로는 6월 3일부터 4일)까지 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함(3000톤급)과 호위함 대전함(FFG, 3100톤급), 캐나다 해군 잠수함 코너브룩함(2200톤급)과 호위함 오타와함(FFH, 4000톤급)이 전술기동을 하고 있다. 아래에서부터 도산안창호함, 오타와함, 대전함. [사진=해군 제공] 2026.06.06 gomsi@newspim.com

훈련에는 한국 해군의 3000톤급 도산안창호함(SS-Ⅲ)과 3100톤급 호위함 대전함(FFG), AW-159 해상작전헬기 1대가 참가했고, 캐나다 측에서는 2200톤급 잠수함 코너브룩함(SS)과 4000톤급 호위함 오타와함(FFH), CH-148 해상작전헬기, CP-140 해상초계기가 투입됐다. 수상함·잠수함·헬기·초계기를 결합한 '입체 훈련'을 통해 양국은 원거리 해역에서의 연합 대잠·대함작전 수행 절차를 점검할 수 있었다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

훈련 기간 양측은 표적을 상대로 한 대함사격, 잠수함 탐지·추적·공격 절차를 포함한 대잠전, 함정과 헬기 간 이·착함 훈련 등을 진행하며 연합교전 규칙과 통신·지휘체계를 실제 상황에 가깝게 시험했다. 한국 해군은 특히 도산안창호급 3000톤급 잠수함의 장거리 작전 지속 능력과 센서·무장 통합 체계를 현장에서 시현하며 '중형 잠수함 운용국'으로서의 위상을 부각시켰다.

한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 대전함(FFG)에 편승한 캐나다 해군 승조원(가운데)과 대전함 승조원들이 전투지휘실(CCC)에서 대잠자유공방전 훈련을 하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.06.06 gomsi@newspim.com

캐나다 해군 잠수함 승조원 6명은 벤자민 홍 대위 지휘 아래 도산안창호함에 승선해 훈련 전 과정에 참여했다. 양국은 단순 전술 교류를 넘어 한국형 잠수함 전투체계와 캐나다 해군 운용 절차의 상호 호환성을 확인하는 기회로 활용했다. 이들 6명은 훈련 종료 뒤에도 도산안창호함에 계속 승조해 미국 하와이로 이동, 림팩 참가까지 한국 해군과 함께 항해할 예정이다.

훈련을 지휘한 김기범 해군 73기동전대장(대령)은 "이번 훈련을 통해 양국 해군의 연합작전 수행능력을 한층 더 강화할 수 있었다"며 "앞으로도 한·캐나다 간 굳건한 협력을 바탕으로 인도·태평양 해양안보를 수호하고 어떠한 위협에도 강력하게 대응할 수 있는 대비태세를 유지하겠다"고 말했다.

도산안창호함과 대전함은 6월 24일부터 하와이 인근 해역에서 열리는 림팩에 참가, 다국적 해군과 함께 대규모 연합기동·실사격 훈련에 나설 예정이다.

한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군의 AW-159 해상작전헬기가 캐나다 해군 오타와함(FFH) 함미 비행갑판에서 헬기 이착함 훈련을 하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.06.06 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동