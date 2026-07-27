[오늘의 정치일정] 7월 27일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 해외순방에 나섰다
- 국가보훈부 장관이 26일 유엔군 참전의 날 행사를 연다
- 여야 지도부가 26일 회의와 현장일정을 소화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
중남미 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 제2차 접경지역 평화안전 연석회의(정부서울청사 7층 대회의실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 유엔군 참전의 날 기념식(KBS홀)
18:00 유엔참전용사 감사만찬(그랜드하얏트서울)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
10:00 국회운영위원회 전체회의(국회 본관 319호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:50 선거소청 관련 중앙선관위 출석(중앙선거관리위원회 409호, 경기 과천시 홍촌말로44)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국회운영위원회 전체회의(국회 본관 319호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:50 선거소청 관련 중앙선관위 출석(중앙선거관리위원회 409호, 경기 과천시 홍촌말로44)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
08:30 국립서울현충원 참배(현충로 210)
10:00 최고위원회의(로텐더홀)
10:30 조국혁신당 검찰개혁완수 국민상황실 설치(본관 2층 계단)
11:00 신임 지도부 조정식 국회의장 예방(본관 국회의장실)
16:45 유튜브 <시사인> 전화 인터뷰
17:06 광주KBS라디오 <최정민의 시사플랫폼> 전화인터뷰
-김준형 원내대표
08:30 국립서울현충원 참배(현충로 210)
10:00 최고위원회의(로텐더홀)
10:00 국회 운영위원회 전체회의(본관 319호)
11:00 신임 지도부 조정식 국회의장 예방(본관 국회의장실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
13:00 보수기후환경네트워크 두산에너빌리티 본사 현장시찰 및 간담회(두산에너빌리티 창원 본사, 경남 창원시 성산구 두산볼보로 22)
-이주영 정책위의장
13:00 보수기후환경네트워크 두산에너빌리티 본사 현장시찰 및 간담회(두산에너빌리티 창원 본사, 경남 창원시 성산구 두산볼보로 22)