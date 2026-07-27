[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 27일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 27일 기관장 업무보고·정당 지도부 접견을 했다
- 국회는 이날 운영위·법사위·산자중기위 전체회의와 각종 의원 간담회·기자회견을 열었다
- 여야 각 당대표와 원내대표는 최고위원회의·현충원 참배·현안 관련 인터뷰·현장시찰을 했다
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◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
11:00 조국혁신당 신임지도부 접견 / 의장 집무실
15:30 최휘영 문체부장관 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
◆의원실 세미나
14:00 오세희 의원실, LPG판매업 현안 간담회 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 홍성규 진보당 대변인, [진보당 4기 신임 지도부 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [7월 5주차 국회 정례브리핑]
11:20 이주희 의원, [현안 기자회견]
11:40 윤종오 의원, [미국의 쿠팡 수사방해 규탄, 쿠팡 과로방지 사회적합의 이행 촉구 시민사회·제정당 기자회견]
13:00 김태규 의원, [주요 현안 기자회견]
14:00 윤용근 의원, [ETF 참사 및 국회의장 혈세 낭비 특검 촉구 관련 규탄 성명 발표 기자회견]
16:00 김영호 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
15:50 선거소청 관련 중앙선관위 출석 / 중앙선거관리위원회 409호
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
08:30 국립서울현충원 참배
09:30 최고위원회 / 본청224호
10:30 검찰개혁완수 상황실 설치
11:00 국회의장 예방
17:06 광주KBS라디오 <최정민의 시사플랫폼> 전화인터뷰
*김준형 원내대표
08:30 국립서울현충원 참배
10:00 최고위원회의 / 로텐더홀
10:00 국회 운영위원회 전체회의 / 본관 319호
11:00 신임 지도부 조정식 국회의장 예방 / 본관 국회의장실
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
13:00 보수기후환경네트워크 두산에너빌리티 본사 현장시찰 및 간담회 / 두산에너빌리티 창원 본사
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