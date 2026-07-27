北, ARF '북한 비핵화 촉구'에 "핵 능력 부단히 갱신"

김여정 앞세워 "규탄 배격" 주장

"비핵화 집착은 어리석은 망상"

2년 연속 의장성명 채택에 반발

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 지난 23일 마닐라 아세안지역안보포럼(ARF)에서 북한 비핵화를 촉구하는 의장 성명이 채택된 데 대해 "단호히 규탄 배격한다"고 반발했다.

27일 노동신문을 비롯한 관영 선전매체들에 따르면 김여정 노동당 총무부장은 담화를 통해 "조선반도 정세의 본질을 왜곡하고 그 무슨 '조선반도의 완전한 비핵화'를 운운하는 한심하기 짝이 없는 의장성명이 발표됐다"고 비난했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 담화에서 "조선민주주의인민공화국 헌법을 무시하고 그에 위배되게 미국이 선창하는 비핵화 타령에 동조한 연단(ARF를 지칭)의 노골적인 적대적 태도에 강한 불만을 표시하며 이를 가장 엄정한 수사적 표현으로 단호히 규탄 배격한다"고 주장했다.

이는 북한이 헌법에 '핵 보유국'을 강변하는 조문을 담은 점을 지칭하는 것으로 풀이된다.

김여정은 "이미 개념적으로나 실천적으로 그 의미를 완전히 상실한 조선반도 비핵화에 아직도 집착하는 것은 전략적 사고와 논리의 실패이며 우매하고 어리석은 망상의 발로"라고 말했다.

또 "그 어떤 외부세력의 수사나 희망에 따라 현존상황이 바뀌어지는 일은 절대로 없을 것"이라며 핵 포기 의사가 없다는 점을 강조했다.

김여정은 "미국과 그 추종세력들에 의해 산생되고 있는 오늘의 지정학적 위기는 국가안보가 결코 타인에게 위임할 수 없는 절대적인 중대사임을 다시금 입증해 주고 있다"며 "핵 억제력이 국가주권의 궁극적인 방패이며 국권수호의 최고의 담보로 된다는 우리의 입장은 단호하고 명백하다"고 역설했다.

지난 23일 필리핀 마닐라의 국제컨벤션센터에서 아세안 회원국과 한미중일러 등 27개국 외교장관이 참석한 가운데 아세안지역안보포럼(ARF)이 진행되고 있다. [사진=외교부] 2026.07.23

이어 그는 "누가 뭐라고 해도 조선반도와 그 너머에서 힘의 균형을 보장하고 지정학적 안전성을 담보하는 책임적인 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 위치와 존재 의의는 최종적이며 불가역적"이라며 "조선민주주의인민공화국의 핵능력은 순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것"이라고 주장했다.

북한의 반발은 26일 공개된 ARF 의장성명이 지난해에 이어 '한반도의 완전한 비핵화'를 촉구하는 내용이 담긴 데 따른 불만 표시로, 김정은의 '입' 역할을 해온 김여정을 내세워 자신들의 입장을 드러낸 것으로 분석된다.

이번 회의에는 한국과 미일중러 등 27개국이 참석했으며, 북한은 지난해에 이어 올해에도 불참했다.

yjlee@newspim.com