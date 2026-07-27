"100년에 한 번 핀다던데"…청주랜드에 '소철 꽃' 활짝

AI 핵심 요약beta
- 청주랜드 생태관서 27일 소철꽃이 피었다.
- 100년에 한 번 피는 꽃으로 시민 발길이 늘었다.
- 암수 동시 개화로 희소성이 더 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주에서 '100년에 한 번 피는 꽃'으로 불리는 소철 꽃이 모습을 드러내며 시민들의 발길을 끌고 있다.
보기 드문 개화에 '행운을 부르는 꽃'이라는 입소문까지 더해지면서 이색 명소로 떠오르는 분위기다.
청주랜드관리사업소는 청주랜드 생태관에서 소철 꽃이 피어나 관람객들에게 특별한 볼거리를 제공하고 있다고 27일 밝혔다.
소철은 자연 상태에서 꽃을 피우는 경우가 드물어 예로부터 '100년에 한 번 꽃을 피운다'는 속설이 전해지는 식물이다.
특히 이번 개화는 청주랜드 생태관에서 확인된 두 번째 사례로 희소성이 더욱 크다.
무엇보다 암그루와 수그루에서 꽃이 동시에 피어나면서 좀처럼 보기 힘든 장면을 연출하고 있다.
황금빛을 띠는 소철 꽃은 독특한 형태로 시선을 사로잡는다.
개화 소식이 알려지자 "한 번 보면 복이 온다"는 이야기를 듣고 찾는 시민들도 늘고 있다.
평소 식물에 관심이 없던 관람객들까지 발길을 옮기며 생태관은 모처럼 활기를 띠고 있다.
생태관 측은 적정 온도와 습도 유지 등 꾸준한 관리가 이번 개화의 배경이 된 것으로 보고 있다.
안정된 환경 속에서 생육 조건이 맞아떨어지면서 드문 꽃이 모습을 드러냈다는 설명이다.
안효용 소장은 "소철 꽃이 다시 피어난 것은 매우 특별하고 경사스러운 일"이라며 "청주랜드를 찾아 진귀한 꽃을 감상하며 좋은 기운과 추억을 함께 가져가시길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com