HK이노엔 케이캡, 소염진통제 궤양 예방까지…적응증 6개 확보

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔이 27일 케이캡에 NSAIDs 관련 소화성궤양 예방 적응증을 추가했다.
- 임상시험에서 케이캡은 란소프라졸 대비 궤양 예방 비열등성과 12주 시 가슴쓰림 개선 우월성을 보였다.
- 고령화로 소염진통제 복용이 늘며 케이캡은 PPI 중심 시장에서 새로운 선택지로 부상했고 미국 등 글로벌 진출도 확대 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
P-CAB 계열 최다 적응증 보유…미국 등 글로벌 시장 진출 속도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = HK이노엔의 위식도역류질환 신약 '케이캡'이 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 장기 복용에 따른 위·십이지장궤양 예방 시장에 진출한다. 적응증을 총 6개로 늘리며 P-CAB 계열 치료제 가운데 가장 폭넓은 치료 영역을 확보했다.
HK이노엔은 케이캡 25㎎이 'NSAIDs 투여와 관련된 소화성궤양 예방' 적응증을 허가받았다고 27일 밝혔다. 미란성·비미란성 위식도역류질환과 위궤양 치료, 헬리코박터파일로리 제균요법, 미란성 위식도역류질환 유지요법에 이은 여섯 번째 적응증이다.
임상시험에서는 NSAIDs 장기 복용 환자에게 케이캡과 기존 PPI 계열 치료제인 란소프라졸을 각각 투여했다. 24주 후 위·십이지장궤양 발생률을 비교한 결과 케이캡은 란소프라졸 대비 비열등성을 입증했다. 12주 시점에서 가슴쓰림이 없는 환자 비율은 케이캡 투여군이 유의미하게 높았다.
HK이노엔은 고령화로 소염진통제 장기 복용 환자가 늘어나는 가운데 케이캡이 기존 PPI 중심의 병용 처방 시장에서 새로운 선택지가 될 것으로 기대하고 있다. 케이캡은 지난 4월 국산 신약 단일제 최초로 누적 원외처방액 1조원을 돌파했다.
곽달원 HK이노엔 대표는 "소염진통제 장기 복용에 따른 위장관 부작용 관리는 세계적인 미충족 수요"라고 말했다. 케이캡은 현재 20개국에 출시됐으며, 미국에서는 현지 파트너사가 식품의약국에 신약 허가를 신청한 상태다.
mkyo@newspim.com