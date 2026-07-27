차바이오텍, 과기정통부 'AX 원스톱 바우처' 최종 선정

AI 핵심 요약beta
- 차바이오텍은 27일 AX 원스톱 바우처 사업에 선정돼 생성형 AI 기반 세포치료제 SaaS를 구축하기로 했다.
- 컨소시엄은 세포치료제 R&D부터 생산까지 CMC 규제 문서 자동화 등 AI 기반 문서·데이터 처리 체계를 마련한다.
- 차바이오텍과 페르소나에이아이는 CMC 특화 LLM과 에이전트로 규제 문서 작성·검증을 고도화해 바이오 산업 AI 전환 확산을 목표로 했다.
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네이버클라우드 등과 컨소시엄 구성
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍은 과학기술정보통신부가 주관하는 'AX(인공지능 전환) 원스톱 바우처' 지원사업에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.
회사는 네이버클라우드, 페르소나에이아이, 메디아이플러스와 컨소시엄을 구성해 생성형 AI 기반 세포치료제 상용화를 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 구축할 계획이다. 이번 사업에는 정부 지원금 26억원이 투입된다.
'AX 원스톱 바우처'는 국내 기업의 AI 전환을 지원하기 위해 AI 솔루션과 클라우드, 데이터 활용 등을 통합 지원하는 사업이다.
컨소시엄은 세포치료제 연구개발(R&D)부터 생산까지 전 주기에 걸쳐 생성형 AI 기반 문서·데이터 처리 체계를 구축한다. 네이버클라우드는 클라우드 인프라를 제공하고, 페르소나에이아이는 AI 솔루션 개발과 SaaS 플랫폼 구축을, 메디아이플러스는 데이터 구조화와 품질 검증을 담당한다.
차바이오텍은 세포치료제 개발 과정에서 필수적인 CMC(제조·품질관리) 규제 문서 작성과 검토 업무를 AI 기반으로 자동화할 계획이다. 이를 통해 문서 탐색과 작성, 검토 업무의 효율성을 높이고 규제 대응 품질 향상과 글로벌 규제 경쟁력 확보, 신약 개발 및 인허가 기간 단축 효과를 기대하고 있다.
회사는 분산된 문서를 통합하고 CMC 특화 대규모언어모델(LLM)과 지식·양식·검증 에이전트, AI 운영기술(AI Ops)을 활용해 검색부터 분석, 생성, 검증까지 이어지는 통합 프로세스를 구축한다는 방침이다.
이번 과제 총괄책임자인 윤석환 차바이오텍 AI팀 상무는 "분산된 문서 데이터를 구조화해 규제 대응 문서 초안 작성부터 검증까지 자동화 체계를 구축할 계획"이라며 "세포치료제 CMC 분야에서 AI 전환을 실증해 바이오 산업 전반의 AI 전환 확산에 기여하겠다"고 말했다.
김영곤 페르소나에이아이 공공사업팀 이사는 "CMC와 같은 고정밀 업무에서는 생성뿐 아니라 검증까지 가능한 에이전트 기반 AI가 중요하다"며 "규제 대응 전 과정의 자동화를 고도화해 실제 업무에 적용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com