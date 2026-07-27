신세계백화점, 레드닷 디자인 어워드 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 27일 레드닷 디자인상 본상 3개를 수상했다.
- 명절 캠페인과 본점 리브랜딩이 수상작으로 선정됐다.
- 트웰브는 식품을 라이프스타일 콘텐츠로 재해석했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계백화점이 세계적인 디자인상인 '레드닷 디자인 어워드 2026' 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상 3개를 수상했다고 27일 밝혔다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 권위 있는 디자인상으로, 제품·브랜드·커뮤니케이션 디자인 등 분야에서 혁신성과 완성도를 평가한다.
수상작은 '명절 캠페인', 본점 리브랜딩 프로젝트, 하우스오브신세계 청담 웰니스 마켓 '트웰브' 등 3편이다. 명절 캠페인은 설·추석을 주제로 민화, 마상재 등 한국적 소재를 현대적으로 재해석한 시즌 캠페인이다. 본점 리브랜딩은 명동 본점의 더 리저브·더 헤리티지·디 에스테이트로 이어지는 브랜드 체계를 시각적으로 구현한 사례다. 트웰브는 6000여 개 상품에 통합 비주얼 시스템을 적용해 식품을 라이프스타일 콘텐츠로 재해석했다.
신세계백화점 관계자는 "고객이 만나는 모든 접점에서 신세계만의 브랜드 경험을 전달하고자 노력해온 결과가 글로벌 무대에서 인정받게 돼 뜻깊다"며 "리테일의 새로운 기준을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com