한화손보, 여경협과 펨테크 산업 육성 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 한화손보가 24일 여경협과 협약을 맺고 여성경제·펨테크 산업 육성을 추진했다.
- 양사는 여성 기업 성장 지원과 펨테크 기업 발굴·육성, 글로벌 진출 지원에 협력하기로 했다.
- 여성 맞춤 보험·금융·기금·교육·네트워킹·웰니스 사업을 통해 펨테크 생태계와 신규 사업 기회를 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =한화손보가 한국여성경제인협회(여경협)와 손잡고 국내 펨테크(여성기술) 산업 육성에 나선다.
한화손보는 지난 24일 여의도 본사에서 여경협과 '여성 경제·펨테크 산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 나채범 한화손해보험 대표와 박창숙 여경협 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.
양사는 이번 협약을 바탕으로 여성 기업의 성장을 지원하고, 펨테크 산업의 기반 확대와 성장 동력 확보를 위해 협력하기로 했다. 한화손보는 이를 위해 국내 유망 펨테크 기업의 발굴과 육성을 지원하며, 글로벌 시장 진출을 도울 예정이다.
여성 기업의 안정적 경영 환경 조성을 위한 금융 프로그램도 마련한다. 여성 고객 특화 맞춤형 보험 상품을 개발하고, 펨테크 산업 활성화를 위한 기금 조성을 추진한다.
이와 함께 여성 기업인의 역량 강화를 위한 교육 및 네트워킹 프로그램과 여성 건강 증진을 위한 웰니스 사업도 구체화할 방침이다.
한편 한화손보는 올해 오픈이노베이션 기능을 강화하며 AI 기반 여성 웰니스 생태계 구축을 추진하고 있다. 이번 협약 역시 외부 기업과의 협업을 통해 신규 사업 기회를 발굴하기 위한 전략의 일환이다.
한화손보 관계자는 "이번 협약을 통해 여성 기업의 성장을 지원하고 펨테크 산업 저변을 확대하겠다"며 "고객에게 필요한 서비스를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com