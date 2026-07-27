삼성전자, 아파트용 히트펌프 'EHS 올인원' 실증 시작

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 27일 공동주택에서 고효율 히트펌프 EHS 올인원 실증을 시작했다
- EHS 올인원은 하나의 실외기로 냉방·바닥난방·급탕을 제공하며 폐열 회수와 친환경 냉매로 에너지 효율을 높였다
- 삼성전자는 가스보일러 대체 가능성과 전기 난방 전환 정책 지원을 위한 공동주택 운전 데이터를 확보할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 이달부터 아파트 등 공동주택 환경에서 고효율 히트펌프 냉난방시스템 'EHS 올인원'의 실증을 시작했다고 27일 밝혔다.
경기도 용인시 삼성물산 주거성능연구소에 설치된 'EHS 올인원'은 실제 아파트와 동일하게 조성된 환경에서 냉난방과 급탕 성능, 에너지 효율, 사용 편의성을 종합적으로 검증받는다. 삼성전자는 기존 가스보일러 대비 난방 성능과 에너지 절감 효과뿐 아니라 냉방·급탕 성능, 전력 소비량, 소음 등을 검증할 계획이다.
'EHS 올인원'의 가장 큰 특징은 하나의 실외기로 공기 냉방과 물을 데워 사용하는 바닥 난방·급탕을 동시에 제공한다는 점이다. 기존 국내 주거용 히트펌프는 주로 바닥 난방과 급탕만 제공하며 냉방을 위해서는 별도의 에어컨 설치가 필요했다. 현재 유럽 시장에서 판매 중인 이 제품은 두 방식을 하나의 시스템으로 통합했다.
제품에는 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 급탕에 재활용하는 열 회수 기술이 적용됐다. 여름철 에어컨 운전 중 방출되는 열을 온수 생산에 활용해 전력 소비를 줄일 수 있으며, 기존 방식 대비 2배 이상의 열 에너지를 활용할 수 있다. 또한 기존 냉매인 R410A에 비해 지구온난화지수가 약 68% 더 낮은 R32 냉매를 사용했다.
임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 실증은 제품 성능 확인을 넘어 실제 공동주택 환경에서 히트펌프가 기존 가스보일러를 실질적으로 대체할 수 있는지 검증하는 프로젝트"라고 말했다.
정부가 단독주택에 이어 아파트 등 공동주택을 중심으로 히트펌프 보급 확대를 검토하면서 전기 난방화 전환 정책을 추진 중인 가운데, 실제 공동주택 환경에서 히트펌프의 성능과 운전 관련 데이터 확보가 중요한 과제로 대두되고 있다. 실증을 통해 확보한 데이터는 향후 공동주택 대상 히트펌프 보급을 위한 기초 자료로 활용될 예정이다.
kji01@newspim.com