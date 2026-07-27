삼성전자, 갤럭시 Z 폴드8·플립8 사전판매…8월 7일 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 27일 갤럭시 Z 폴드8 울트라 등 8세대 폴더블폰 3종 사전 판매를 시작했다고 밝혔다.
- 삼성전자는 28일부터 3일간 폴더블폰·워치 신제품을 사전 판매하고 더블 스토리지·콘텐츠·할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.
- 삼성전자는 뉴 갤럭시 AI 구독클럽을 통해 반납 시 최대 50% 보상과 구독형 케어 혜택을 제공한다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'를 포함한 8세대 폴더블폰 3종의 사전 판매를 시작한다고 27일 밝혔다.
삼성전자는 오는 28일부터 다음달 3일까지 ▲갤럭시 Z 폴드8 울트라 ▲갤럭시 Z 폴드8 ▲갤럭시 Z 플립8을 사전 판매한다고 밝혔다. 국내 공식 출시일은 다음달 7일이며, 사전 구매 고객은 다음달 4일부터 제품을 수령하고 개통할 수 있다.
폴드8 울트라는 12GB 메모리 기준 256GB 모델 257만7300원, 512GB 모델 283만300원이다. 16GB 메모리·1TB 모델은 345만1800원이다.
폴드8은 256GB 227만8100원, 512GB 253만1100원, 1TB 315만2600원이다. 플립8은 256GB 168만3000원, 512GB 193만6000원으로 책정됐다.
◆ 256GB 구매하면 512GB로 업그레이드
삼성전자는 256GB 모델 사전 구매 고객에게 512GB 모델로 저장 용량을 높여주는 '더블 스토리지' 혜택을 제공한다.
폴드8 울트라와 폴드8의 512GB 모델 구매 고객은 31만700원을 추가하면 16GB 메모리·1TB 모델을 받을 수 있다. 갤럭시 워치 울트라2와 워치9 10% 할인 쿠폰, 액세서리 30% 할인 쿠폰도 제공한다.
구글 AI 프로 6개월 구독권과 윌라 3개월 이용권, 갤럭시 스토어 게임 테마 등 콘텐츠 혜택도 포함된다.
◆ 반납하면 최대 50% 보상
삼성전자는 사전 판매와 함께 '뉴 갤럭시 AI 구독클럽' 가입도 시작한다. 가입 고객이 제품을 반납하면 최대 50%의 잔존가를 보상하고 삼성케어플러스와 액세서리 할인 혜택을 제공한다.
월 구독료는 폴드8 울트라와 폴드8의 경우 1·2년형 9900원, 3년형 1만4500원이다. 플립8은 1·2년형 8900원, 3년형 1만1500원이다.
갤럭시 워치 울트라2와 워치9도 28일부터 사전 판매한다. 워치 울트라2는 96만9100원이며, 워치9은 크기와 통신 방식에 따라 49만9000~56만9800원이다.
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "이번에 선보이는 신규 폼팩터의 '갤럭시 Z 폴드8'을 비롯해 삼성전자의 폴더블 노하우가 집약된 8세대 폴더블폰 라인업을 사전 판매로 가장 빨리 만나보시길 바란다"고 말했다.
kji01@newspim.com