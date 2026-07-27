기아, 자동차 굿즈 넘어 일상으로…'기아 컬렉션 2026' 공개

AI 핵심 요약beta
- 기아가 27일 라이프스타일 제품군 '기아 컬렉션 2026'을 공개했다
- 의류·우산·드라이백·비치타월·스노클링 세트 등 일상·여행용 상품을 선보였다
- 7월 말부터 기아샵과 주요 오프라인 거점에서 판매하며 포트폴리오를 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 자동차 중심의 브랜드 경험을 패션과 여행, 아웃도어 등 고객의 일상으로 확대한다.
기아는 브랜드 정체성을 담은 라이프스타일 제품군 '기아 컬렉션 2026'을 공개한다고 27일 밝혔다.
기아 컬렉션은 차량을 넘어 일상에서도 기아의 디자인과 브랜드 철학을 경험할 수 있도록 기획한 상품군이다. 이번 라인업은 브랜드 핵심 가치인 '무브먼트'를 실생활 제품에 반영하는 데 초점을 맞췄다.
신규 제품은 경량 바람막이와 버킷햇, 판초우의 등 의류를 비롯해 우산, 드라이백, 여행용 파우치 세트, 비치타월, 스노클링 장비 세트 등으로 구성됐다.
특히 자동차 브랜드 상품으로는 보기 드문 스노클링 세트와 판초우의 등을 포함해 여행과 야외 활동으로 제품군을 넓혔다.
기아는 지난 6월 부산 벡스코에서 열린 부산모빌리티쇼에서 일부 제품을 먼저 공개했다. 신규 컬렉션은 7월 말부터 공식 온라인 스토어인 기아샵에서 판매한다.
HMG 드라이빙 익스피리언스 센터와 Kia360, PXC 등 주요 오프라인 브랜드 거점에서도 제품을 선보일 예정이다.
기아 관계자는 "기아만의 독창성과 위트를 담으면서 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 제품으로 포트폴리오를 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com