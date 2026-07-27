김정은, 정전협정 체결 73주 맞아 혁명열사릉 방문

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 26일 정전협정 73주년 앞두고 혁명열사릉·참전열사묘·중국군 묘역을 참배했다.
- 이 자리에는 부인 리설주와 딸 주애, 노동당·군부·외교 책임 간부들이 동행했다.
- 김정은은 7.27을 전쟁 승리와 조중 친선의 상징으로 선전하며 강대한 사회주의 국가 건설을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"강대한 국가로 융성번영"
중국군 전사자 묘역도 찾아
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은과 노동당·군부·내각의 고위 간부들이 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년을 앞두고 26일 대성산혁명열사릉과 참전열사묘, 중국군 전사자 묘역을 찾았다.
27일 노동신문을 비롯한 관영 선전매체들에 따르면 김정은은 혁명열사릉을 찾아 최현 전 인민무력부장의 반신상에 헌화하는 등 참배 의식을 가졌다.
이 자리에는 부인 리설주와 딸 주애가 함께했다. 북한은 주애의 동행 사실을 관영매체 기사로 알리지 앉았지만 관련 사진을 공개하면서 드러났다.
김정은은 이 자리에서 "7.27의 영광은 더욱 위대하고 줄기찬 대승으로 억세게 이어질 것이며 선열들의 애국의 넋이 깃든 우리 조국은 강대한 사회주의 국가로 끝없이 융성 번영할 것"이라고 주장했다.
그가 언급한 '7.27 영광'은 6.25 전쟁을 도발한 북한이 정전협정 체결을 '전쟁 승리'로 주민들에게 날조 선전하면서 이날을 '전승절'로 기념하고 있는 데 따른 것으로 풀이된다.
김정은은 같은 날 이른바 '조국해방전쟁참전열사묘'도 방문해 "7.27의 기적은 강국건설의 장로에서 세대가 바뀔수록, 혁명의 전취물이 늘어날수록 추호의 변색 없이 철저히 계승해나가야 할 고귀한 사상·정신적 재부로, 우리 혁명의 무한대한 저력으로 되어야 한다"고 강변했다.
김정은은 이날 평안남도 회창군에 있는 중국인민지원군열사능원도 참배했다.
이 곳은 6.25전쟁에 참전한 중국군 전사자 묘역으로, 김정은은 마오저뚱(毛澤東)의 장남 마오안잉(毛岸英)의 묘소에 헌화하고 둘러봤다.
마오안잉은 통역병으로 6.25에 참전한지 한 달 만인 1950년 11월 25일 평안북도 동창군 대유동에서 미군 전투기 폭격으로 전사했다.
김정은은 "가장 어려웠던 운명적인 연대(年代)에 우리 인민의 정의의 전쟁을 피로써 도와준 중국인민지원군 용사들의 고결한 넋과 희생정신은 우리 인민이 쟁취한 승리에 역력히 깃들어 있으며 사회주의를 핵으로 하는 조중 친선의 초석으로 빛나고 있다"고 주장했다.
이 자리에는 노동당 조용원 조직담당 비서와 김성남 국제비서, 주창일 선전비서, 외무상 최선희, 국방상 노광철, 국방성 고문 박정천이 동행했다.
yjlee@newspim.com