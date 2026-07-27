[로펌이슈] 세종, 국내 로펌 첫 '원스톱 이사 선임 자문서비스' 출시

이사후보 전문성·독립성·이해상충 등 검증…기업지배구조 리스크 관리

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 국내 로펌 최초로 이사 후보자의 적격성을 종합 검증하는 '원스톱 이사 선임 자문서비스'를 선보였다.

세종은 기관투자자와 의결권 자문기관이 이사 후보의 전문성과 독립성, 이해상충 여부 등을 주요 의결권 판단 기준으로 삼는 등 기업지배구조 환경 변화에 대응하기 위해 이사 선임 전 과정을 지원하는 자문서비스를 제공한다고 27일 밝혔다.

(왼쪽부터) 이동건 대표변호사, 이숙미 변호사, 안효섭 소장. [사진=세종]

최근 기업의 이사 선임은 추천 주체보다 후보자의 전문성과 독립성, 기업가치 훼손 이력 등 객관적인 적격성이 중요한 판단 기준으로 자리 잡고 있다. 올해 정기주주총회에서는 행동주의 펀드가 추천한 후보가 치열한 표 대결 끝에 감사위원이 되는 독립이사로 선임되는 사례도 나왔다.

이 같은 변화는 제도 개선과도 맞물려 있다. 최근 상법 개정으로 이사회의 독립성과 책임성 강화 요구가 커진 데 이어, 국회에는 이사·감사 후보자의 독립성 판단 근거와 최대주주와의 관계, 겸직 여부 등을 보다 충실히 공시하도록 하는 법안도 발의된 상태다.

세종은 이러한 흐름에 맞춰 올해 국내 최초의 공개형 이사 후보 검증 절차를 자문한 경험을 바탕으로 일반 기업도 활용할 수 있는 표준화된 서비스를 마련했다고 설명했다.

서비스는 단순한 후보 평가를 넘어 기업이 기관투자자와 의결권 자문기관에 후보 선임의 객관성과 합리성을 설명할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

검토 결과는 기업지배구조연구소 명의의 적격성 검증보고서 형태로 제공되며, 필요시 적격성 확인서도 발급된다. 해당 보고서는 임원후보추천위원회 심의자료는 물론 기관투자자와 의결권 자문기관 설명자료로도 활용할 수 있다.

세종은 이사 후보자를 대상으로 ▲상법·자본시장법상 결격사유 ▲최대주주 및 특수관계인과의 관계를 통한 독립성 ▲과거 이사회 출석률 및 안건 찬반 이력 ▲겸직 현황에 따른 직무 수행 가능성 ▲기업가치 훼손 이력 ▲기관투자자 및 의결권 자문기관의 주요 심사기준을 반영한 리스크 등을 종합적으로 분석한다.

안효섭 세종 기업지배구조연구소장은 "최근 이사 선임은 단순히 적합한 인물을 찾는 절차를 넘어 기업의 지속가능한 성장과 주주 신뢰를 좌우하는 중요한 의사결정 과정으로 변화하고 있다"며 "'누가 추천했는가'보다 '왜 이 후보가 적격한가'를 객관적으로 설명할 수 있어야 하며, 후보 검증은 선택이 아닌 필수적인 기업지배구조 절차가 될 것"이라고 말했다.

abc123@newspim.com