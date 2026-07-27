판타지오 제작 '김부장', 2026년 미니시리즈 시청률 1위

AI 핵심 요약beta
- 판타지오는 27일 제작 드라마 '김부장'이 2026년 미니시리즈 시청률 1위를 기록했다고 밝혔다
- 최종회는 전국 23%·수도권 23.4%를 기록하며 방영 기간 내내 미니시리즈 시청률 1위를 유지했다
- 판타지오는 이번 흥행으로 IP 경쟁력과 제작 역량을 입증하고 자체 IP 중심 콘텐츠 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'이 2026년 미니시리즈 시청률 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 25일 방송된 최종회는 닐슨코리아 집계 결과 전국 기준 23%, 수도권 기준 23.4%의 시청률을 기록했으며, 순간 최고 시청률은 27.1%에 달했다. 방영 기간 내내 미니시리즈 시청률 1위를 유지했다.
'김부장'은 시청률과 화제성, 작품성을 두루 인정받으며 SBS 금토드라마의 흥행 계보를 이었다고 회사는 설명했다. 원작 IP를 드라마로 제작해 성공으로 연결하며 자체 제작 중심의 사업 기반을 강화했다.
남궁견 판타지오 회장은 "이번 작품을 통해 판타지오의 콘텐츠 기획·제작 역량과 IP 경쟁력을 입증할 수 있었다"며 "앞으로도 더욱 좋은 콘텐츠와 완성도 높은 작품으로 시청자들의 기대에 부응해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 판타지오는 이번 성과를 바탕으로 차별화된 자체 IP와 경쟁력 있는 차기 작품을 통해 콘텐츠 사업을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com