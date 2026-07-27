세이프웨어, KB골든라이프와 손잡고 시니어 안전 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- 세이프웨어가 27일 KB골든라이프와 협력해 시니어 낙상 예방 안전 서비스를 선보였다고 밝혔다.
- 22일 열린 KB골든라이프 Day에서 세이프웨어는 AI 기반 웨어러블 에어백 낙상 체험 프로그램을 운영했다.
- 세이프웨어는 CES 혁신상을 3년 연속 수상했으며 산업·공공 안전에서 시니어 케어 시장까지 스마트 안전 기술 적용을 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 웨어러블 안전 솔루션 기업 세이프웨어가 KB골든라이프와 협력해 시니어 고객을 위한 낙상 예방 안전 서비스를 선보였다고 27일 밝혔다.
세이프웨어는 지난 22일 서울 종로구 KB골든라이프케어 종로평창카운티에서 열린 'KB골든라이프 Day' 행사에 참여해 웨어러블 에어백 기술을 활용한 낙상 예방 안전 체험 프로그램을 운영했다. 이 행사는 KB국민은행과 KB골든라이프가 시니어 고객의 안전과 자산관리를 동시에 지원하기 위해 마련했다.
회사에 따르면 이번 협업은 기존 산업과 공공안전 분야를 넘어 시니어 라이프 케어 영역까지 사업을 확장하는 사례다. 세이프웨어는 올해 체결한 업무협약을 바탕으로 다양한 캠페인을 통해 스마트 안전 기술을 알리고 있다.
행사 참가자들은 세이프웨어의 웨어러블 에어백 제품을 직접 착용하고 낙상 상황을 가정한 시연에 참여했다. 제품은 스마트 AI 알고리즘이 사용자의 움직임을 실시간으로 분석하고, 낙상 사고 발생 시 에어백을 전개해 골반과 허리 부위의 충격을 완화하는 방식으로 작동한다.
세이프웨어는 웨어러블 에어백 분야의 기술력을 인정받아 3개년 연속 CES 혁신상을 수상했다. 현재 산업 현장과 공공 안전 분야에 이어 시니어 케어 시장으로 적용 영역을 확대하고 있다.
세이프웨어 심광수 마케팅 팀장은 "낙상은 시니어뿐 아니라 보행 약자의 건강과 삶의 질을 위협하는 대표적인 안전사고"라며, "이번 행사는 KB골든라이프가 추구하는 본질적인 가치와 세이프웨어의 웨어러블 에어백 기술이 만나 예방 중심의 안전 문화를 확산하는 의미 있는 계기가 됐다"고 말했다.
nylee54@newspim.com