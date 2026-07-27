김용범 "레버리지, 보완 후 안정 기대…필요하면 추가 방안 검토"

AI 핵심 요약beta
- 김용범 청와대 정책실장은 27일 단일종목 레버리지 ETF 제도 보완 시행 후 안정되길 기대한다고 말했다.
- 정부는 단일종목 레버리지 상품 기본예탁금을 현금 3000만 원으로 높이고 대용증권 인정 제외 등 보완책을 31일 시행하기로 했다.
- 김 실장은 변동성 완화를 위해 자본시장이 우상향 흐름을 되찾고 반도체·AI 호황이 구조적 성장으로 이어져야 한다고 강조했다.
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"결국 변동성이 차분해져야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김용범 청와대 정책실장은 27일 국내 주식시장 변동성을 키웠다는 비판이 나오는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해 "제도 보완 방안이 시행된 이후 조금 안정되기를 기대한다"고 밝혔다.
김 실장은 이날 오전 CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼 전화 인터뷰에서 "이후에 효과를 봐가면서 필요하면 또 추가 방안도 검토할 예정"이라며 이같이 말했다.
금융위원회는 이재명 대통령 지시로 단일종목 레버리지 상품 보완책 시행일을 다음달 초에서 오는 31일로 앞당기기로 했다.
기본예탁금 기준을 기존 1000만 원에서 현금 기준 3000만 원으로 상향하고, 예탁금 산정 과정에서 시가의 70%까지 인정되던 주식·ETF·채권 등 대용증권을 제외하는 게 핵심이다.
김 실장은 예탁금 규모 상향 등 추가 보완 대책 가능성에 "효과를 분석한 다음 필요하면 추가 방안도 필요하면 또 그때 가서 해야 될 것"이라고 강조했다.
김 실장은 "결국 이 변동성이 좀 차분해져야 되는데 이번에 (이 대통령이 순방에서) 샌프란시스코 인공지능(AI) 선언으로 AI 수요나 이런 게 장기간 상당히 견고하다는 흐름들이 좀 더 많이 확산돼야 한다"며 "이번 반도체 호황, 그다음에 AI 혁명 이런 것들이 사이클이냐 아니면 구조적인 거냐 이런 거에 대한 논쟁이 지금 진행 중"이라고 설명했다.
김 실장은 "근본적으로 (주식 시장) 변동성이 낮아져야 된다"며 "그러려면 자본시장이 다시 우상향 돼야 하니까 그런 좋은 흐름들이 형성되면 좋겠다"고 강조했다.
pcjay@newspim.com