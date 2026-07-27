KT&G, 산불 훼손 산림에 5년간 7만 5000그루 심는다

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 24일 산림청·AFoCO와 산림복원 협약을 체결했다
- KT&G는 향후 5년간 산불 훼손 산림에 7만5000그루를 심고 체계적 사후관리를 진행한다
- KT&G는 임직원 참여 '상상의 숲' 등 민관협력형 산림복원으로 ESG경영을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 산불로 훼손된 국내 산림을 복원하기 위해 향후 5년간 7만 5000그루의 나무를 심는다. KT&G는 국내 산림 복원 및 보전과 ESG경영 협력을 강화하기 위해 산림청, AFoCO(아시아산림협력기구)와 함께 업무협약을 지난 24일 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약을 통해 KT&G는 산불로 훼손된 국·공유림을 대상으로 지역 생태계에 적합한 수종을 식재하고 식생을 복원할 계획이다. 향후 5년간 총 7만 5000그루를 심는 등 15만㎡ 규모의 산림 복원을 추진하며, 식재 이후에도 조림의 안정화를 위해 모니터링 등 체계적인 사후관리를 실시해 효과성을 제고할 방침이다.
또한 임직원들이 직접 참여하는 '상상의 숲' 조성 사업을 통해 민관협력형 산림복원도 진행한다. 상상의 숲은 KT&G가 추진하는 ESG경영 활동 중 하나로 임직원과 지역사회가 함께 참여하는 산림 조성 프로그램이다.
이상학 KT&G 수석부사장은 "이번 협약은 기업·공공기관·국제기구가 산림 복원과 환경 보전을 위해 함께 협력한다는 점에서 의미가 크다"며 "산림 생태계 조성과 실질적인 ESG경영 실천에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com